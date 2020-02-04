Райт: "Сити" нужно выиграть Лигу Чемпионов, чтобы сезон был успешным для них"

Бывший нападающий сборной Англии считает, что только победа в Лиге Чемпионов позволит "Манчестер Сити" сделать этот сезон успешным.

В данный момент "Сити", действующий чемпион Премьер-Лиги, отстал от лидирующего "Ливерпуля" уже на 22 очка и не имеет реальных шансов на защиту титула.



По мнению Райта, для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы настало время сместить приоритет в сторону Лиги Чемпионов, где 26 февраля "Сити" проведет первый матч 1/8 финала против "Реала".



"Они должны выиграть Лигу Чемпионов, чтобы это был успешный сезон. На их месте я бы уже начал беречь игроков, потому что Лига Чемпионов — это то, на чем "Сити" должен сосредоточиться теперь".



"Мы можем так легко рассуждать о "Сити" из-за их положения в лиге. Есть ощущение, что этот сезон нельзя будет назвать хорошим для них, если они не выиграют Лигу Чемпионов. Если выиграют, это будет отличный сезон", — сообщил Райт BBC.