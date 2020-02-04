Райт: "Сити" нужно выиграть Лигу Чемпионов, чтобы сезон был успешным для них"
Бывший нападающий сборной Англии считает, что только победа в Лиге Чемпионов позволит "Манчестер Сити" сделать этот сезон успешным.
В данный момент "Сити", действующий чемпион Премьер-Лиги, отстал от лидирующего "Ливерпуля" уже на 22 очка и не имеет реальных шансов на защиту титула.
По мнению Райта, для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы настало время сместить приоритет в сторону Лиги Чемпионов, где 26 февраля "Сити" проведет первый матч 1/8 финала против "Реала".
"Они должны выиграть Лигу Чемпионов, чтобы это был успешный сезон. На их месте я бы уже начал беречь игроков, потому что Лига Чемпионов — это то, на чем "Сити" должен сосредоточиться теперь".
"Мы можем так легко рассуждать о "Сити" из-за их положения в лиге. Есть ощущение, что этот сезон нельзя будет назвать хорошим для них, если они не выиграют Лигу Чемпионов. Если выиграют, это будет отличный сезон", — сообщил Райт BBC.
04.02.2020 13:20
Просмотров: 727
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
С такой обороной?Что он курит?
(ответить)
придется притопить за реал
но только в этот раз
(ответить)
Всосут в первом ж раунде суки
Зидан покажет кто лучший лысый
(ответить)
кл и ка заберут и норм
при их составе большего не добьешься, надо закупаться
(ответить)
В Лиге Чемпионов выигрывает настрой и характер. В МС сейчас нет ни того, ни другого.
Мое мнение, что сезон для них закончится после финала кубка лиги. 2 место в АПЛ, вылет в 1/4 и, возможно, кубок Лиги.
(ответить)
Главные фавориты Юве, Бавария, Лфка, потом остальные. ПСЖ, сити, Реал
(ответить)
Почему бы и нет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий