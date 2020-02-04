Райт: "Сити" нужно выиграть Лигу Чемпионов, чтобы сезон был успешным для них"

Хосеп Гвардиола Бывший нападающий сборной Англии считает, что только победа в Лиге Чемпионов позволит "Манчестер Сити" сделать этот сезон успешным.

В данный момент "Сити", действующий чемпион Премьер-Лиги, отстал от лидирующего "Ливерпуля" уже на 22 очка и не имеет реальных шансов на защиту титула.

По мнению Райта, для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы настало время сместить приоритет в сторону Лиги Чемпионов, где 26 февраля "Сити" проведет первый матч 1/8 финала против "Реала".

"Они должны выиграть Лигу Чемпионов, чтобы это был успешный сезон. На их месте я бы уже начал беречь игроков, потому что Лига Чемпионов — это то, на чем "Сити" должен сосредоточиться теперь".

"Мы можем так легко рассуждать о "Сити" из-за их положения в лиге. Есть ощущение, что этот сезон нельзя будет назвать хорошим для них, если они не выиграют Лигу Чемпионов. Если выиграют, это будет отличный сезон", — сообщил Райт BBC.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Райт

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2020 13:20

Количество просмотров Просмотров: 727

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. madchester 04.02.2020 14:47 # madchester
    С такой обороной?Что он курит?

    (ответить)

  2. superperez101 04.02.2020 14:15 # superperez101
    придется притопить за реал
    но только в этот раз

    (ответить)

  3. chr1s8rown 04.02.2020 13:58 # chr1s8rown
    Всосут в первом ж раунде суки
    Зидан покажет кто лучший лысый

    (ответить)

  4. tursa 04.02.2020 13:38 # tursa
    кл и ка заберут и норм
    при их составе большего не добьешься, надо закупаться

    (ответить)

  5. sellman 04.02.2020 13:31 # sellman
    В Лиге Чемпионов выигрывает настрой и характер. В МС сейчас нет ни того, ни другого.

    Мое мнение, что сезон для них закончится после финала кубка лиги. 2 место в АПЛ, вылет в 1/4 и, возможно, кубок Лиги.

    (ответить)

  6. mancunia-planet 04.02.2020 13:25 # mancunia-planet
    Главные фавориты Юве, Бавария, Лфка, потом остальные. ПСЖ, сити, Реал

    (ответить)

  7. dentinho 04.02.2020 13:24 # dentinho
    Почему бы и нет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: