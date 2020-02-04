Клопп напоминает Даблину Фергюсона

Юрген Клопп Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Дион Даблин признался, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп напоминает ему сэра Алекса Фергюсона.

В данный момент Клопп уверенно ведет "красных" к их первому за последние 30 лет титулу. Подопечные Юргена имеют 22 очка преимущества над ближайшим преследователем и могут оформить чемпионство в Премьер-Лиге уже в следующем месяце.

Клоппу еще далеко до Фергюсона, который приводил "Юнайтед" к титулу 13 раз, однако Даблин определенно видит параллели между Юргеном и великим шотландцем.

"Думаю, Клопп, наверное, ближе всех к сэру Алексу в плане того, как он пришел в "Ливерпуль" и стал руководить всей футбольной деятельностью клуба".

"Он распоряжается деньгами клуба, он сам решает, куда и на кого он хочет их потратить, а боссы "Ливерпуля" поддерживают его в этом".

"Они обзавелись правильным человеком, который привел правильных игроков. Они выступают просто блестяще", — сообщил Даблин BBC.


Метки Даблин, Клопп, Ливерпуль, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2020 12:00

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  1. dentinho 04.02.2020 13:23 # dentinho
    Там про Пепа и ротирование - тут про Клоппа и ротирование...

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  2. royal-arsenal 04.02.2020 12:44 # royal-arsenal
    Так и есть, полностью согласен.
    Ещё также хорошо ротирует Юргенн

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  3. alexomck 04.02.2020 12:42 # alexomck
    Даблина тож знатно ротировала, да.

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  4. shakur 04.02.2020 12:37 # shakur
    кстати, у Фергюсона очень странное имя - Сэр, в Британии это почетный титул. Было бы забавно, если бы Фергюсон его удостоился, и его называли бы Сэр Сэр

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  5. j-silver 04.02.2020 12:17 # j-silver
    кто такая Даблина Фергюсон и чем клопп её напоминает?

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  6. mancunia-planet 04.02.2020 12:15 # mancunia-planet
    Согласен, именно в этом смысле схожесть есть, оба полностью контролируют всё, что связано с командой.

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  7. gerrard08 04.02.2020 12:12 # gerrard08
    скамы уже не знают как сильнее ущипнуть лфк, пздц сравнивать харизматичного германского топаря с шотландским алкашом.

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