Клопп напоминает Даблину Фергюсона
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Дион Даблин признался, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп напоминает ему сэра Алекса Фергюсона.
В данный момент Клопп уверенно ведет "красных" к их первому за последние 30 лет титулу. Подопечные Юргена имеют 22 очка преимущества над ближайшим преследователем и могут оформить чемпионство в Премьер-Лиге уже в следующем месяце.
Клоппу еще далеко до Фергюсона, который приводил "Юнайтед" к титулу 13 раз, однако Даблин определенно видит параллели между Юргеном и великим шотландцем.
"Думаю, Клопп, наверное, ближе всех к сэру Алексу в плане того, как он пришел в "Ливерпуль" и стал руководить всей футбольной деятельностью клуба".
"Он распоряжается деньгами клуба, он сам решает, куда и на кого он хочет их потратить, а боссы "Ливерпуля" поддерживают его в этом".
"Они обзавелись правильным человеком, который привел правильных игроков. Они выступают просто блестяще", — сообщил Даблин BBC.
04.02.2020 12:00
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Там про Пепа и ротирование - тут про Клоппа и ротирование...
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Так и есть, полностью согласен.
Ещё также хорошо ротирует Юргенн
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Даблина тож знатно ротировала, да.
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кстати, у Фергюсона очень странное имя - Сэр, в Британии это почетный титул. Было бы забавно, если бы Фергюсон его удостоился, и его называли бы Сэр Сэр
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кто такая Даблина Фергюсон и чем клопп её напоминает?
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Согласен, именно в этом смысле схожесть есть, оба полностью контролируют всё, что связано с командой.
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скамы уже не знают как сильнее ущипнуть лфк, пздц сравнивать харизматичного германского топаря с шотландским алкашом.
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