Клопп напоминает Даблину Фергюсона

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Дион Даблин признался, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп напоминает ему сэра Алекса Фергюсона.

В данный момент Клопп уверенно ведет "красных" к их первому за последние 30 лет титулу. Подопечные Юргена имеют 22 очка преимущества над ближайшим преследователем и могут оформить чемпионство в Премьер-Лиге уже в следующем месяце.



Клоппу еще далеко до Фергюсона, который приводил "Юнайтед" к титулу 13 раз, однако Даблин определенно видит параллели между Юргеном и великим шотландцем.



"Думаю, Клопп, наверное, ближе всех к сэру Алексу в плане того, как он пришел в "Ливерпуль" и стал руководить всей футбольной деятельностью клуба".



"Он распоряжается деньгами клуба, он сам решает, куда и на кого он хочет их потратить, а боссы "Ливерпуля" поддерживают его в этом".



"Они обзавелись правильным человеком, который привел правильных игроков. Они выступают просто блестяще", — сообщил Даблин BBC.