Персонал "Арсенала" недоумевает по поводу трансфера Соареша

Седрик Соареш Внутри "Арсенала" возникло недоумение по поводу приглашения правого защитника Седрика Соареса из "Саутгемптона".

Кризис в линии обороны заставил главного тренера "канониров" Микеля Артету арендовать Соареша на остаток сезона в зимнее трансферное окно.

Однако Седрик, который грядущим летом станет свободным агентом, не смог сразу заиграть за свою новую команду, поскольку в данный момент травмирован.

28-летний игрок сборной Португалии получил повреждение против "Кристал Пэлас" в конце прошлого месяца и пропустит еще две недели, как минимум.

Как сообщает The Athletic, этот трансфер вызвал массу вопросов внутри клуба, когда Соареш прибыл на тренировочную базу с наколенником, защищающим поврежденную область ноги.

При этом в "Саутгемптоне" были рады отпустить защитника в январе, получив за это 5 миллионов фунтов. По окончании сезона Седрик ушел бы от "святых" безо всякой компенсации.


Метки Арсенал, Саутгемптон, Соареш

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 978

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 04.02.2020 11:12 # fc-oil
    Сделали вид, что не заметили. Лол

    (ответить)

  2. fc-zenit 04.02.2020 11:04 # fc-zenit
    Норм святые стекло сбагрили за 5кк фунтов)
    Гейклуб лохи конечно.

    (ответить)

  3. royal-arsenal 04.02.2020 11:03 # royal-arsenal
    Скупка стекла оптом. Звонить по номеру 88005553535. Зовут - Арсен

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: