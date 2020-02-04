Персонал "Арсенала" недоумевает по поводу трансфера Соареша
Внутри "Арсенала" возникло недоумение по поводу приглашения правого защитника Седрика Соареса из "Саутгемптона".
Кризис в линии обороны заставил главного тренера "канониров" Микеля Артету арендовать Соареша на остаток сезона в зимнее трансферное окно.
Однако Седрик, который грядущим летом станет свободным агентом, не смог сразу заиграть за свою новую команду, поскольку в данный момент травмирован.
28-летний игрок сборной Португалии получил повреждение против "Кристал Пэлас" в конце прошлого месяца и пропустит еще две недели, как минимум.
Как сообщает The Athletic, этот трансфер вызвал массу вопросов внутри клуба, когда Соареш прибыл на тренировочную базу с наколенником, защищающим поврежденную область ноги.
При этом в "Саутгемптоне" были рады отпустить защитника в январе, получив за это 5 миллионов фунтов. По окончании сезона Седрик ушел бы от "святых" безо всякой компенсации.
04.02.2020 11:00
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Сделали вид, что не заметили. Лол
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Норм святые стекло сбагрили за 5кк фунтов)
Гейклуб лохи конечно.
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Скупка стекла оптом. Звонить по номеру 88005553535. Зовут - Арсен
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