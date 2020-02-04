Персонал "Арсенала" недоумевает по поводу трансфера Соареша

Внутри "Арсенала" возникло недоумение по поводу приглашения правого защитника Седрика Соареса из "Саутгемптона".

Кризис в линии обороны заставил главного тренера "канониров" Микеля Артету арендовать Соареша на остаток сезона в зимнее трансферное окно.



Однако Седрик, который грядущим летом станет свободным агентом, не смог сразу заиграть за свою новую команду, поскольку в данный момент травмирован.



28-летний игрок сборной Португалии получил повреждение против "Кристал Пэлас" в конце прошлого месяца и пропустит еще две недели, как минимум.



Как сообщает The Athletic, этот трансфер вызвал массу вопросов внутри клуба, когда Соареш прибыл на тренировочную базу с наколенником, защищающим поврежденную область ноги.



При этом в "Саутгемптоне" были рады отпустить защитника в январе, получив за это 5 миллионов фунтов. По окончании сезона Седрик ушел бы от "святых" безо всякой компенсации.