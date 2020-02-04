Гудьонсен: "Никто из лучших нападающих не хочет в МЮ"

Одион Игало Экс-игрок "Челси" Эйдур Гудьонсен не удивлен, что в январе "Манчестер Юнайтед", подыскивая нападающего, смог заполучить только Одиона Игало.

Задача по приглашению нападающего с самого начала была приоритетной для "красных дьяволов" на январь. Полученная Маркусом Рэшфордом травма только подстегнула клуб с "Олд Траффорд".

Однако "Юнайтед" был вынужден довольствоваться арендой 30-ленего Игало из "Шанхай Шеньхуа" в заключительный день января. По мнению Гудьонсена, это говорит о сложности зимнего окна и о том, что "дьяволы" больше не привлекательны для игроков топ-уровня.

"Среди прочего давайте не забывать, в какой момент сезона случился этот трансфер. Я не думаю, что кто-либо из лучших нападающих был доступен в январе. Я вообще не думаю, что кто-либо из лучших нападающих захотел бы перейти в нынешний "Юнайтед", — сообщил Гудьонсен Sky Sports.

По поводу трансфера Игало высказался и Джимми Флойд Хассельбайнк, другой бывший игрок "Челси".

"Должно быть, он счастливейший человек в мире! Он уехал из Европы в Китай, где никто не видел его два с половиной года. А заем он переходит в "Юнайтед" на правах аренды. Вау. Так не бывает!"

"Это говорит о том, как далеко "Юнайтед" находится от "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и даже "Челси". Им нужно проделать большую работу".

"Они нуждались в усилении, но я не думаю, что Игало был их целью номер один. Я даже удивлюсь, если он был из целью номер два или три".

"Он получил шанс, и он определенно будет играть, поэтому посмотрим", — сообщил Хассельбайнк.


Метки Гудьонсен, Игало, Манчестер Юнайтед, Хассельбайнк

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1367

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 04.02.2020 11:11 # fc-oil
    Сейчас бы пенсам про трансферы говорить. Там хоть Рыгало есть, а пенсы кого подписали?

    (ответить)

  2. mancunia-planet 04.02.2020 11:00 # mancunia-planet
    Гуджонсон, а чё кого там Челси купил? Тупица бл. Позади бл. Январь, зима ёпта.

    (ответить)

  3. liverpool1892est 04.02.2020 10:57 # liverpool1892est
    МЮ сборище копрофагов и куколдов,никто не хочет зафармачится

    (ответить)

  4. j-silver 04.02.2020 10:55 # j-silver
    гудъенсен и хасел топовые напы были у пенсов.

    (ответить)

  5. sayanara 04.02.2020 10:53 # sayanara
    Обоссал скам нормально ахахах

    (ответить)

  6. alex7301 04.02.2020 10:40 # alex7301
    Тебя же бл..
    Ь забыли кривоногого спросить

    (ответить)

  7. liverbro 04.02.2020 10:16 # liverbro
    Очевидно

    (ответить)

  8. unclearness 04.02.2020 10:15 # unclearness
    обоссано.

    (ответить)

  9. forester 04.02.2020 10:11 # forester
    Ахахахахаха

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: