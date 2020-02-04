Гудьонсен: "Никто из лучших нападающих не хочет в МЮ"

Экс-игрок "Челси" Эйдур Гудьонсен не удивлен, что в январе "Манчестер Юнайтед", подыскивая нападающего, смог заполучить только Одиона Игало.

Задача по приглашению нападающего с самого начала была приоритетной для "красных дьяволов" на январь. Полученная Маркусом Рэшфордом травма только подстегнула клуб с "Олд Траффорд".



Однако "Юнайтед" был вынужден довольствоваться арендой 30-ленего Игало из "Шанхай Шеньхуа" в заключительный день января. По мнению Гудьонсена, это говорит о сложности зимнего окна и о том, что "дьяволы" больше не привлекательны для игроков топ-уровня.



"Среди прочего давайте не забывать, в какой момент сезона случился этот трансфер. Я не думаю, что кто-либо из лучших нападающих был доступен в январе. Я вообще не думаю, что кто-либо из лучших нападающих захотел бы перейти в нынешний "Юнайтед", — сообщил Гудьонсен Sky Sports.



По поводу трансфера Игало высказался и Джимми Флойд Хассельбайнк, другой бывший игрок "Челси".



"Должно быть, он счастливейший человек в мире! Он уехал из Европы в Китай, где никто не видел его два с половиной года. А заем он переходит в "Юнайтед" на правах аренды. Вау. Так не бывает!"



"Это говорит о том, как далеко "Юнайтед" находится от "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и даже "Челси". Им нужно проделать большую работу".



"Они нуждались в усилении, но я не думаю, что Игало был их целью номер один. Я даже удивлюсь, если он был из целью номер два или три".



"Он получил шанс, и он определенно будет играть, поэтому посмотрим", — сообщил Хассельбайнк.