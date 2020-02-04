Гудьонсен: "Никто из лучших нападающих не хочет в МЮ"
Экс-игрок "Челси" Эйдур Гудьонсен не удивлен, что в январе "Манчестер Юнайтед", подыскивая нападающего, смог заполучить только Одиона Игало.
Задача по приглашению нападающего с самого начала была приоритетной для "красных дьяволов" на январь. Полученная Маркусом Рэшфордом травма только подстегнула клуб с "Олд Траффорд".
Однако "Юнайтед" был вынужден довольствоваться арендой 30-ленего Игало из "Шанхай Шеньхуа" в заключительный день января. По мнению Гудьонсена, это говорит о сложности зимнего окна и о том, что "дьяволы" больше не привлекательны для игроков топ-уровня.
"Среди прочего давайте не забывать, в какой момент сезона случился этот трансфер. Я не думаю, что кто-либо из лучших нападающих был доступен в январе. Я вообще не думаю, что кто-либо из лучших нападающих захотел бы перейти в нынешний "Юнайтед", — сообщил Гудьонсен Sky Sports.
По поводу трансфера Игало высказался и Джимми Флойд Хассельбайнк, другой бывший игрок "Челси".
"Должно быть, он счастливейший человек в мире! Он уехал из Европы в Китай, где никто не видел его два с половиной года. А заем он переходит в "Юнайтед" на правах аренды. Вау. Так не бывает!"
"Это говорит о том, как далеко "Юнайтед" находится от "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и даже "Челси". Им нужно проделать большую работу".
"Они нуждались в усилении, но я не думаю, что Игало был их целью номер один. Я даже удивлюсь, если он был из целью номер два или три".
"Он получил шанс, и он определенно будет играть, поэтому посмотрим", — сообщил Хассельбайнк.
04.02.2020 10:00
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Последние комментарии:
Сейчас бы пенсам про трансферы говорить. Там хоть Рыгало есть, а пенсы кого подписали?
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Гуджонсон, а чё кого там Челси купил? Тупица бл. Позади бл. Январь, зима ёпта.
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МЮ сборище копрофагов и куколдов,никто не хочет зафармачится
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гудъенсен и хасел топовые напы были у пенсов.
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Обоссал скам нормально ахахах
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Тебя же бл..
Ь забыли кривоногого спросить
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Очевидно
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обоссано.
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Ахахахахаха
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