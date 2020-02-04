Клопп посмотрит переигровку со "Шрюсбери" по ноутбуку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посмотрит переигровку матча 4-го раунда Кубка Англии против "Шрюсбери" по своему ноутбуку.

Напомним, Клопп заранее решил, что у него самого и игроков первой команды "Ливерпуля" будут зимние каникулы в специально отведенный для этого Премьер-Лигой зимний перерыв.



Поэтому когда FA поставила на этот период переигровку против "Шрюсбери" после 2:2 в первом матче, Клопп не стал менять своих планов, а доверил провести поединок тренеру команды U-23 Нилу Критчли и его подопечным.



Как отмечает The Guardian, на "Энфилде" во вторник вечером ожидается более 50 тысяч зрителей — "Ливерпуль" выбрал всю свою квоту билетов, понизив цены до 15 фунтов за взрослый и 1 фунта за детский.



При этом Клопп будет наблюдать за игрой против представителя Лиги Один через прямую трансляцию на LFC TV, клубном телеканале "красных". При необходимости Юрген сможет пообщаться с Критчли и его футболистами по видеосвязи в перерыве, как это уже было в проигранном "Астон Вилле" матче Кубка Лиги в декабре.