Хиггинботэм: "Фернандеш станет своим Де Брюйне для МЮ"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Данни Хиггинботэм считает, что Бруну Фернандеш может стать для "красных дьяволов" своей версией Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити".

Выступая за "Спортинг", Фернандеш ярчайшим образом демонстрировал свое умение забивать и ассистировать партнерам. Как раз этим же славится и Де Брюйне.



Понаблюдав за игрой Бруну против "Вулверхэмптона" в субботу, Хиггинботэм сделал вывод, что 25-летний португалец станет тем, кто будет дирижировать комбинационной игрой "Юнайтед".



"Я не говорю, что они с Де Брюйне одинаковые игроки. Но временами в прошлом сезоне и ранее в этом сезоне "Сити" частенько играл по схеме 4-2-3-1 с Де Брюйне в качестве 10-го номера, а также мы видели Де Брюйне в оттянутой роли при схеме 4-3-3. Фернандеш тоже способен играть на обеих позициях".



"У "Юнайтед" были проблемы с креативностью, и именно поэтому они, наверное, лучше играли на контратаках".



"В лице Фернандеша они теперь обладают игроком, который может диктовать игру, находясь ниже или выше по полю, как того потребует конкретный матч".



"В субботу он начинал на позиции 10-го номера, но с течением матча понял, что из-за компактности "волков" сможет больше влиять на игру, если отойдет глубже".



"Фернандеш произвел на меня впечатление тем, что он, отдав передачу, немедленно ищет возможность принять мяч обратно", — сообщил Хиггинботэм The Sun.