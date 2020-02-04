Мэддисон на пороге нового контракта с "Лестером"

Полузащитник Джеймс Мэддисон близок к подписанию нового роскошного контракта с "Лестером".

Мэддисон, в июне 2018 купленный "лисами" у "Норвича" за 21 миллион фунтов, на выдающемся уровне проводит этот сезон и является одной из главных причин, почему команда Брендана Роджерса идет на третьем месте в Премьер-Лиге.



Отличная игра 23-летнего полузащитника не осталась незамеченной и со стороны главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. Джеймс лишь в ноябре дебютировал за национальную команду, но нет никаких сомнений, что он поедет на Евро-2020, если будет здоров.



Согласно слухам, своей игрой Мэддисон заинтересовал ряд больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Для "красных дьяволов" Джеймс и вовсе называется таблоидами целью номер один на грядущее лето.



Однако The Telegraph сообщает, что "Лестер" надеется продлить пребывание Мэддисона на "Кинг Пауэр". "Лисы" добились значительного прогресса в переговорах с представителями Джеймса и надеются сделать заключительный рывок к новой сделке во время двухнедельного зимнего перерыва.



Добавим, что действующий контракт Мэддисона рассчитан до 2023 года. Новая сделка прежде всего будет призвана отметить продемонстрированный Джеймсом прогресс и оградить игрока от интереса других клубов.