Мэддисон на пороге нового контракта с "Лестером"

Джеймс Мэддисон Полузащитник Джеймс Мэддисон близок к подписанию нового роскошного контракта с "Лестером".

Мэддисон, в июне 2018 купленный "лисами" у "Норвича" за 21 миллион фунтов, на выдающемся уровне проводит этот сезон и является одной из главных причин, почему команда Брендана Роджерса идет на третьем месте в Премьер-Лиге.

Отличная игра 23-летнего полузащитника не осталась незамеченной и со стороны главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. Джеймс лишь в ноябре дебютировал за национальную команду, но нет никаких сомнений, что он поедет на Евро-2020, если будет здоров.

Согласно слухам, своей игрой Мэддисон заинтересовал ряд больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Для "красных дьяволов" Джеймс и вовсе называется таблоидами целью номер один на грядущее лето.

Однако The Telegraph сообщает, что "Лестер" надеется продлить пребывание Мэддисона на "Кинг Пауэр". "Лисы" добились значительного прогресса в переговорах с представителями Джеймса и надеются сделать заключительный рывок к новой сделке во время двухнедельного зимнего перерыва.

Добавим, что действующий контракт Мэддисона рассчитан до 2023 года. Новая сделка прежде всего будет призвана отметить продемонстрированный Джеймсом прогресс и оградить игрока от интереса других клубов.


Метки контракты, Лестер, Мэддисон

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2020 06:00

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  1. liverpool1892est 04.02.2020 06:46 # liverpool1892est
    Опять МЮ как лохозавров разведут на 100 млн

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  2. wengerrrro 04.02.2020 06:13 # wengerrrro
    лучше Лестер, чем МЮ

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