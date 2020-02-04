В "Челси" зреет конфликт из-за Кепы

Фрэнк Лэмпард и Кепа Аррисабалага У главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда назревает конфликт с руководством своего клуба из-за ситуации с голкипером Кепой Аррисабалагой.

Летом 2018 "синие" сделали Аррисабалагу самым дорогим голкипером в мире, заплатив "Атлетико" в качестве компенсации 71.6 млн. фунтов. В прошлом сезоне Кепа был безусловно первым номером лондонской команды.

Однако в этом сезоне 25-летний испанец демонстрировал стабильно неудачную игру, пока после 2:2 с "Арсеналом" не лишился места в стартовом составе — на субботний матч против "Лестера" защищать ворота "Челси" вышел уже Вилли Кабальеро.

Как утверждает Daily Mirror, Лэмпард окончательно потерял веру в Аррисабалагу и грядущим летом хочет обзавестись новым голкипером. Во главе списка Фрэнка на замену Кепе находятся Ник Поуп из "Бернли" и Висенте Гуаита из "Кристал Пэлас".

Однако планы Лэмпарда не поддерживают в руководстве клуба. Директор "Челси" Марина Грановская не рада желанию Фрэнка продать Аррисабалагу — вполне очевидно, что "синие" смогли бы это сделать только с огромным убытком для себя.

Руководство "Челси" считает, что Лэмпард поспешил в своих суждениях насчет Аррисабалаги, поэтому Фрэнку предстоит хорошо подумать, кого он снарядит на ворота на следующий матч — против "Манчестер Юнайтед" 17 февраля.


Метки Аррисабалага, Лэмпард, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2020 05:55

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  1. g3ndalf 04.02.2020 07:09 # g3ndalf
    стоит признать, что наш дыркач не фейлит, как первый номер калбосы Кариес сезона 17/18. Де хуя тоже сажали на банку, когда он пускал каждый удар. Так что ничего криминального не вижу, вон пидарас носатый в реале вообще первую половину сезона жил за ленточкой, потом стабилизировался.

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  2. alexomck 04.02.2020 07:00 # alexomck
    вбросы от мирроров всяких.
    Кепа - лучший вратарь в мире, прост не много не везёт последнее время и Лэмпс решил дать парню передышку.

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  3. liverpool1892est 04.02.2020 06:41 # liverpool1892est
    Жалкая тень великого Кариуса!

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  4. wengerrrro 04.02.2020 06:20 # wengerrrro
    Миша, он перешел из Атлетика

    Лэмпес баба ноющая, купите мне другого) ору с этого щелси

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  5. hammersmith 04.02.2020 06:14 # hammersmith
    Эхехехех! Здорова, кепы! Какие проблемы??

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  6. fc-zenit 04.02.2020 06:14 # fc-zenit
    Пусть Вилли выходит в воротах. Не надо прогибаться.

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  7. wengerrrro 04.02.2020 06:13 # wengerrrro
    да расформируйте это позорище уже

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