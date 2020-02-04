В "Челси" зреет конфликт из-за Кепы

У главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда назревает конфликт с руководством своего клуба из-за ситуации с голкипером Кепой Аррисабалагой.

Летом 2018 "синие" сделали Аррисабалагу самым дорогим голкипером в мире, заплатив "Атлетико" в качестве компенсации 71.6 млн. фунтов. В прошлом сезоне Кепа был безусловно первым номером лондонской команды.



Однако в этом сезоне 25-летний испанец демонстрировал стабильно неудачную игру, пока после 2:2 с "Арсеналом" не лишился места в стартовом составе — на субботний матч против "Лестера" защищать ворота "Челси" вышел уже Вилли Кабальеро.



Как утверждает Daily Mirror, Лэмпард окончательно потерял веру в Аррисабалагу и грядущим летом хочет обзавестись новым голкипером. Во главе списка Фрэнка на замену Кепе находятся Ник Поуп из "Бернли" и Висенте Гуаита из "Кристал Пэлас".



Однако планы Лэмпарда не поддерживают в руководстве клуба. Директор "Челси" Марина Грановская не рада желанию Фрэнка продать Аррисабалагу — вполне очевидно, что "синие" смогли бы это сделать только с огромным убытком для себя.



Руководство "Челси" считает, что Лэмпард поспешил в своих суждениях насчет Аррисабалаги, поэтому Фрэнку предстоит хорошо подумать, кого он снарядит на ворота на следующий матч — против "Манчестер Юнайтед" 17 февраля.