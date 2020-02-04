В "Челси" зреет конфликт из-за Кепы
У главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда назревает конфликт с руководством своего клуба из-за ситуации с голкипером Кепой Аррисабалагой.
Летом 2018 "синие" сделали Аррисабалагу самым дорогим голкипером в мире, заплатив "Атлетико" в качестве компенсации 71.6 млн. фунтов. В прошлом сезоне Кепа был безусловно первым номером лондонской команды.
Однако в этом сезоне 25-летний испанец демонстрировал стабильно неудачную игру, пока после 2:2 с "Арсеналом" не лишился места в стартовом составе — на субботний матч против "Лестера" защищать ворота "Челси" вышел уже Вилли Кабальеро.
Как утверждает Daily Mirror, Лэмпард окончательно потерял веру в Аррисабалагу и грядущим летом хочет обзавестись новым голкипером. Во главе списка Фрэнка на замену Кепе находятся Ник Поуп из "Бернли" и Висенте Гуаита из "Кристал Пэлас".
Однако планы Лэмпарда не поддерживают в руководстве клуба. Директор "Челси" Марина Грановская не рада желанию Фрэнка продать Аррисабалагу — вполне очевидно, что "синие" смогли бы это сделать только с огромным убытком для себя.
Руководство "Челси" считает, что Лэмпард поспешил в своих суждениях насчет Аррисабалаги, поэтому Фрэнку предстоит хорошо подумать, кого он снарядит на ворота на следующий матч — против "Манчестер Юнайтед" 17 февраля.
04.02.2020 05:55
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стоит признать, что наш дыркач не фейлит, как первый номер калбосы Кариес сезона 17/18. Де хуя тоже сажали на банку, когда он пускал каждый удар. Так что ничего криминального не вижу, вон пидарас носатый в реале вообще первую половину сезона жил за ленточкой, потом стабилизировался.
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вбросы от мирроров всяких.
Кепа - лучший вратарь в мире, прост не много не везёт последнее время и Лэмпс решил дать парню передышку.
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Жалкая тень великого Кариуса!
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Миша, он перешел из Атлетика
Лэмпес баба ноющая, купите мне другого) ору с этого щелси
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Эхехехех! Здорова, кепы! Какие проблемы??
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Пусть Вилли выходит в воротах. Не надо прогибаться.
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да расформируйте это позорище уже
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