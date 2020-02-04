Стив Брюс опасается ухода Мэтти Лонгстаффа

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс опасается, что его клуб лишится полузащитника Мэтти Лонгстаффа.

19-летний Мэтти, который отметил свой дебют за "сорок" в октябре победным голом против "Манчестер Юнайтед", уже вступил в заключительные полгода по своему контракту.



Эта ситуация вызывает серьезное беспокойство у "Ньюкасла". Одинаково Брюс встревожен отсутствием прогресса в переговорах о новом контракте с Шоном Лонгстаффом, старшим братом Мэтти.



"Ситуация с Мэтти, конечно, беспокоит всех нас. Я надеюсь, мы сможем договориться. Правда, надеюсь".



"Однако в наши дни власть находится у игроков. Мы часто это наблюдаем даже в случаях с молодыми игроками. Надеюсь, он проявит здравый смысл".



"Нет никого, кто бы в свои 19 лет сыграл матчей больше него. У нет есть шансы".



"Послушайте, мы всегда хотим удерживать своих лучших молодых игроков, особенно если они "джорди", — цитирует Брюса Sky Sports.