Стив Брюс опасается ухода Мэтти Лонгстаффа
Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс опасается, что его клуб лишится полузащитника Мэтти Лонгстаффа.
19-летний Мэтти, который отметил свой дебют за "сорок" в октябре победным голом против "Манчестер Юнайтед", уже вступил в заключительные полгода по своему контракту.
Эта ситуация вызывает серьезное беспокойство у "Ньюкасла". Одинаково Брюс встревожен отсутствием прогресса в переговорах о новом контракте с Шоном Лонгстаффом, старшим братом Мэтти.
"Ситуация с Мэтти, конечно, беспокоит всех нас. Я надеюсь, мы сможем договориться. Правда, надеюсь".
"Однако в наши дни власть находится у игроков. Мы часто это наблюдаем даже в случаях с молодыми игроками. Надеюсь, он проявит здравый смысл".
"Нет никого, кто бы в свои 19 лет сыграл матчей больше него. У нет есть шансы".
"Послушайте, мы всегда хотим удерживать своих лучших молодых игроков, особенно если они "джорди", — цитирует Брюса Sky Sports.
04.02.2020 00:05
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