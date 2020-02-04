Стив Брюс опасается ухода Мэтти Лонгстаффа

Шон и Мэтти Лонгстаффы Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс опасается, что его клуб лишится полузащитника Мэтти Лонгстаффа.

19-летний Мэтти, который отметил свой дебют за "сорок" в октябре победным голом против "Манчестер Юнайтед", уже вступил в заключительные полгода по своему контракту.

Эта ситуация вызывает серьезное беспокойство у "Ньюкасла". Одинаково Брюс встревожен отсутствием прогресса в переговорах о новом контракте с Шоном Лонгстаффом, старшим братом Мэтти.

"Ситуация с Мэтти, конечно, беспокоит всех нас. Я надеюсь, мы сможем договориться. Правда, надеюсь".

"Однако в наши дни власть находится у игроков. Мы часто это наблюдаем даже в случаях с молодыми игроками. Надеюсь, он проявит здравый смысл".

"Нет никого, кто бы в свои 19 лет сыграл матчей больше него. У нет есть шансы".

"Послушайте, мы всегда хотим удерживать своих лучших молодых игроков, особенно если они "джорди", — цитирует Брюса Sky Sports.


Метки контракты, Лонгстафф, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2020 00:05

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