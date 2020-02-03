Сульшер: "Юнайтед" была необходима чистка"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что он был вынужден избавиться от ряда игроков в процессе перестройки команды.

С момента прихода Сульшера на тренерский мостик "красные дьяволы" попрощались с Ромелу Лукаку, Маруаном Феллайни, Андером Эррерой, Антонио Валенсией, Маттео Дармианом и Эшли Янгом, тогда как Алексис Санчес, Крис Смоллинг и Маркос Рохо были отправлены в аренду.



По словам Сульшера, ему сперва пришлось разрушить старое, прежде чем он смог начать создавать новую команду. Оле Гуннар считает это первым этапом перестройки "Юнайтед".



"Думаю, фанаты видят, что мы стараемся делать, и мы должны были попрощаться с некоторыми игроками".



"Как я уже говорил, мы в процессе перестройки. Сперва ты должен разобрать дом, если собираешься построить новый. Нам требовалось избавиться игроков, которые не были здесь в своих мыслях".



"Теперь мы обладаем игроками, которые готовы стараться сверх своих возможностей, и именно такую культуру я хочу привить. Это культура "Юнайтед". Я знаю, это не эра сэра Алекса Фергюсона, но теперь у нас есть игроки, которые обладают хорошим характером и которые являются хорошими людьми".



"На мой взгляд, это первый шаг. Ты не задержишься здесь, если не будешь выкладываться без остатка ради этой команды".



"Когда я пришел, состав не был в порядке. Сейчас он в порядке, но, конечно, это не чемпионский состав времен сэра Алекса".



"У этого коллектива нет опыта побед. Но с годами это непременно придет. Ради этого мы и работаем, ради этого мы и позвали этих игроков", — цитирует Сульшера Daily Mail.