Боснич: "Игало может стать новым Кантона для МЮ"

Одион Игало Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Марк Боснич считает, что нападающий Одион Игало может стать новым Эриком Кантона для "красных дьяволов".

В заключительный день зимнего трансферного окна "Юнайтед" все-таки обзавелся заменой травмированному Маркусу Рэшфорду, арендовав до конца сезона Игало, который три последних года играл в Китае.

От 30-летнего нигерийца никто не ждет никаких подвигов, однако Боснич убежден, что Одион может удивить всех.

"Это было незапланированное приобретение. Я могу понять людей, которые говорят, что клуб подписал его от отчаяния, но так и должно было быть после травмы Маркуса Рэшфорда".

"Манчестер Юнайтед" все еще может попасть в топ-4, и они обязательно должны были кого-нибудь пригласить".

"Пришедшему парню нечего терять, никто не ждет от него чего-либо невероятного, но они определенно нуждались в игроке на этой позиции".

"Кто знает? Очень, очень давно "Манчестер Юнайтед" подписал одного француза, на которого не возлагали особых ожиданий, но который привел их к одному из самых успешных сезонов всех времен", — сообщил Боснич Sky Sports.


Метки Боснич, Кантона, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2020 21:00

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  1. iskander8sg 03.02.2020 22:15 # iskander8sg
    С оперы: "а в союзе хлеб был по 14 коп.".

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  2. blackdreamer 03.02.2020 21:55 # blackdreamer
    ну если только таким же долбаёбом как кантона
    никем он не станет рубанёт бабла за пол года и 2х играх в старте
    вертел он на хую этот мешок
    парень приехал переждать короновирус

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  3. master-fakaster 03.02.2020 21:52 # master-fakaster
    Портовые до сих пор трясутся от одного только упоминания Эрика

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  4. elprimer 03.02.2020 21:50 # elprimer
    Вряд ли, дoлбаебы как Кантона, товар штучный.

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  5. mr-lamps 03.02.2020 21:48 # mr-lamps
    станет новым ферги
    будет сосать

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  6. mancunia-planet 03.02.2020 21:15 # mancunia-planet
    Марк обкурился чтоли нах_й, что за бред)

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  7. vyrentz 03.02.2020 21:03 # vyrentz
    Отныне и во веки веков это есть мемас

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