Боснич: "Игало может стать новым Кантона для МЮ"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Марк Боснич считает, что нападающий Одион Игало может стать новым Эриком Кантона для "красных дьяволов".

В заключительный день зимнего трансферного окна "Юнайтед" все-таки обзавелся заменой травмированному Маркусу Рэшфорду, арендовав до конца сезона Игало, который три последних года играл в Китае.



От 30-летнего нигерийца никто не ждет никаких подвигов, однако Боснич убежден, что Одион может удивить всех.



"Это было незапланированное приобретение. Я могу понять людей, которые говорят, что клуб подписал его от отчаяния, но так и должно было быть после травмы Маркуса Рэшфорда".



"Манчестер Юнайтед" все еще может попасть в топ-4, и они обязательно должны были кого-нибудь пригласить".



"Пришедшему парню нечего терять, никто не ждет от него чего-либо невероятного, но они определенно нуждались в игроке на этой позиции".



"Кто знает? Очень, очень давно "Манчестер Юнайтед" подписал одного француза, на которого не возлагали особых ожиданий, но который привел их к одному из самых успешных сезонов всех времен", — сообщил Боснич Sky Sports.