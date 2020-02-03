Боснич: "Игало может стать новым Кантона для МЮ"
Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Марк Боснич считает, что нападающий Одион Игало может стать новым Эриком Кантона для "красных дьяволов".
В заключительный день зимнего трансферного окна "Юнайтед" все-таки обзавелся заменой травмированному Маркусу Рэшфорду, арендовав до конца сезона Игало, который три последних года играл в Китае.
От 30-летнего нигерийца никто не ждет никаких подвигов, однако Боснич убежден, что Одион может удивить всех.
"Это было незапланированное приобретение. Я могу понять людей, которые говорят, что клуб подписал его от отчаяния, но так и должно было быть после травмы Маркуса Рэшфорда".
"Манчестер Юнайтед" все еще может попасть в топ-4, и они обязательно должны были кого-нибудь пригласить".
"Пришедшему парню нечего терять, никто не ждет от него чего-либо невероятного, но они определенно нуждались в игроке на этой позиции".
"Кто знает? Очень, очень давно "Манчестер Юнайтед" подписал одного француза, на которого не возлагали особых ожиданий, но который привел их к одному из самых успешных сезонов всех времен", — сообщил Боснич Sky Sports.
03.02.2020 21:00
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Последние комментарии:
С оперы: "а в союзе хлеб был по 14 коп.".
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ну если только таким же долбаёбом как кантона
никем он не станет рубанёт бабла за пол года и 2х играх в старте
вертел он на хую этот мешок
парень приехал переждать короновирус
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Портовые до сих пор трясутся от одного только упоминания Эрика
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Вряд ли, дoлбаебы как Кантона, товар штучный.
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станет новым ферги
будет сосать
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Марк обкурился чтоли нах_й, что за бред)
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Отныне и во веки веков это есть мемас
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