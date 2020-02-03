Пулишич вернется к матчу с "Юнайтед"

Кристиан Пулишич Вингер "Челси" Кристиан Пулишич надеется вернуться в строй к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Из-за травмы бедра Пулишич находится вне игры с начала февраля, однако еще в конце прошлой неделе игрок сборной США приступил к тренировкам.

Daily Mail ожидает, что Кристиан успеет набрать форму за время зимних каникул и сможет сыграть 17 февраля, когда на "Стэмфорд Бридж" пожалует один из главных конкурентов "синих" в борьбе за попадание в топ-4.

"Это может быть подходящее время для перерыва, потому что так мы выиграем пару недель. У меня не будет ответа, когда вернется Кристиан, пока мы не возобновим тренировки".

"Он классный игрок, и у него был очень хороший отрезок перед Рождеством. Другие игроки всегда должны быть готовы подменить выбывшего партнера, но мы, конечно, будем рады его возвращению", — сообщил Лэмпард после 2:2 против "Лестера" в субботу.


Метки Пулишич, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2020 19:00

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  1. akado 03.02.2020 20:11 # akado
    2 важнейших матча намечается, ждём Пулю.

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  2. ry-l 03.02.2020 19:43 # ry-l
    Зашел увидеть коммент колбасного дауна про перестрелку. Не разочаровался.

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  3. norman101 03.02.2020 19:43 # norman101
    отлично..пора чертей вломить!!))

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  4. lfcynwa 03.02.2020 19:19 # lfcynwa
    ПУЛЯ В СТАРТЕ ЙОУ

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  5. stevens 03.02.2020 19:10 # stevens
    "Опа, Пулисик будет в старте, значит будет перестрелка!" (c) Абсюлютно е6анутые фонады лондонского футбольного клуба "Щленще".

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  6. chelsiukpro 03.02.2020 19:08 # chelsiukpro
    Ждёмпс карателя МЮ

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