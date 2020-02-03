Пулишич вернется к матчу с "Юнайтед"

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич надеется вернуться в строй к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Из-за травмы бедра Пулишич находится вне игры с начала февраля, однако еще в конце прошлой неделе игрок сборной США приступил к тренировкам.



Daily Mail ожидает, что Кристиан успеет набрать форму за время зимних каникул и сможет сыграть 17 февраля, когда на "Стэмфорд Бридж" пожалует один из главных конкурентов "синих" в борьбе за попадание в топ-4.



"Это может быть подходящее время для перерыва, потому что так мы выиграем пару недель. У меня не будет ответа, когда вернется Кристиан, пока мы не возобновим тренировки".



"Он классный игрок, и у него был очень хороший отрезок перед Рождеством. Другие игроки всегда должны быть готовы подменить выбывшего партнера, но мы, конечно, будем рады его возвращению", — сообщил Лэмпард после 2:2 против "Лестера" в субботу.