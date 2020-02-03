Пулишич вернется к матчу с "Юнайтед"
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич надеется вернуться в строй к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Из-за травмы бедра Пулишич находится вне игры с начала февраля, однако еще в конце прошлой неделе игрок сборной США приступил к тренировкам.
Daily Mail ожидает, что Кристиан успеет набрать форму за время зимних каникул и сможет сыграть 17 февраля, когда на "Стэмфорд Бридж" пожалует один из главных конкурентов "синих" в борьбе за попадание в топ-4.
"Это может быть подходящее время для перерыва, потому что так мы выиграем пару недель. У меня не будет ответа, когда вернется Кристиан, пока мы не возобновим тренировки".
"Он классный игрок, и у него был очень хороший отрезок перед Рождеством. Другие игроки всегда должны быть готовы подменить выбывшего партнера, но мы, конечно, будем рады его возвращению", — сообщил Лэмпард после 2:2 против "Лестера" в субботу.
03.02.2020 19:00
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Последние комментарии:
2 важнейших матча намечается, ждём Пулю.
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Зашел увидеть коммент колбасного дауна про перестрелку. Не разочаровался.
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отлично..пора чертей вломить!!))
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ПУЛЯ В СТАРТЕ ЙОУ
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"Опа, Пулисик будет в старте, значит будет перестрелка!" (c) Абсюлютно е6анутые фонады лондонского футбольного клуба "Щленще".
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Ждёмпс карателя МЮ
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