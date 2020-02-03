Алли обсудил со Стерлингом грубую игру Рахима
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли признался, что поговорил с Рахимом Стерлингом после инцидента с грубым фолом вингера "Манчестер Сити".
В самом начале воскресного матча Премьер-Лиги на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" Стерлинг шипами своей бутсы ударил Алли по лодыжке. Рефери Майк Дин показал грубияну лишь желтую карточку и не изменил своего решения после консультации с VAR.
После победы 2:0 главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо говорил, что Стерлинга следовало удалить. Деле не так уверен насчет этого и зла на своего партнера по сборной Англии не держит.
"Посмотрим, как я буду чувствовать себя в понедельник, но я надеюсь, там ничего серьезного".
"Я не уверен, тянул ли этот фол на красную карточку — я толком еще не видел повторов. Естественно, такие инциденты решают рефери и VAR. И здесь они решили не показывать красную карточку".
"Мы просто поговорили, но он (Стерлинг) находился не в лучшем расположении духа, потому что он победитель, так что это было сложно. Мы достаточно давно не видели друг друга, поэтому было приятно повидаться".
"Мы поговорили в перерыве, и мы хорошие друзья с ним. Я знаю, какого рода игроком является Рахим, и он никогда бы не стал грубить умышленно. Я не обижаюсь на него, он великолепный игрок, и жизнь идет дальше", — цитирует Алли Daily Mirror.
03.02.2020 18:00
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Вы бы еще написали: Алли обсудил со Стерлингом грубую игру Рахима против Деле
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Ну, просто сама милота...вы ещё пое...тесь.
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Там было достаточно для красной. Засранец уже не первый раз отскакивает от ответственности.
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