"Атлетико" и "Рома" заинтересованы в Лингарде

Джесси Лингард "Атлетико" и "Рома" заинтересованы в плеймейкере "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарде.

В данный момент у Лингарда остается 18 месяцев по контракту плюс опция продления на один год. Кроме того, стороны уже провели предварительные переговоры о новой сделке.

Однако 27-летний англичанин не может закрывать глаза на то, что его карьера зашла в тупик и нуждается в перезагрузке. Как утверждает ESPN, Джесси открыт к идее сменить клуб по окончании сезона.

В прошлом месяце "красные дьяволы" приобрели у "Спортинга" Бруну Фернандеша, и как только кадровая ситуация позволит главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру ставить своего новичка на позицию атакующего полузащитника, Лингарду станет гораздо сложнее проходить в состав.

Стоит отметить, что с недавних пор интересы Лингарда представляет Мино Райола, чьи связи должны помочь Джесси подыскать другой клуб, если он все-так решится покинуть "Юнайтед".

По информации издания, "Рома" уже обратилась к Райоле и обозначила интерес к его клиенту. Также приютить Лингарда готов "Атлетико".


Метки Атлетико, Лингард, Манчестер Юнайтед, Рома

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 03.02.2020 17:12 # mancunia-planet
    Роме ещё Смалинга надо выкупить

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  2. udaff 03.02.2020 17:12 # udaff
    Неожиданно... Откуда вообще на него спрос?

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  3. kaban4eek 03.02.2020 17:10 # kaban4eek
    наконец-то, давно пора попрощаться с ним!

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  4. xah 03.02.2020 17:08 # xah
    Продать срочно, деньги от продажи на зарплату и лечения Мактоминея

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  5. imf-tau 03.02.2020 17:08 # imf-tau
    >Лингард
    >Плеймейкер

    ВУАХАХАХА

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