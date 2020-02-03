"Атлетико" и "Рома" заинтересованы в Лингарде

"Атлетико" и "Рома" заинтересованы в плеймейкере "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарде.

В данный момент у Лингарда остается 18 месяцев по контракту плюс опция продления на один год. Кроме того, стороны уже провели предварительные переговоры о новой сделке.



Однако 27-летний англичанин не может закрывать глаза на то, что его карьера зашла в тупик и нуждается в перезагрузке. Как утверждает ESPN, Джесси открыт к идее сменить клуб по окончании сезона.



В прошлом месяце "красные дьяволы" приобрели у "Спортинга" Бруну Фернандеша, и как только кадровая ситуация позволит главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру ставить своего новичка на позицию атакующего полузащитника, Лингарду станет гораздо сложнее проходить в состав.



Стоит отметить, что с недавних пор интересы Лингарда представляет Мино Райола, чьи связи должны помочь Джесси подыскать другой клуб, если он все-так решится покинуть "Юнайтед".



По информации издания, "Рома" уже обратилась к Райоле и обозначила интерес к его клиенту. Также приютить Лингарда готов "Атлетико".