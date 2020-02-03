Агент исключает возвращение Бэйла в "Тоттенхэм"

Агент вингера "Реала" Гарета Бэйла не верит, что его клиент когда-либо вернется в "Тоттенхэм".

В заключительный день зимнего трансферного окна появились слухи, что Бэйл близок к возвращению в "Тоттенхэм", из которого он уехал в Мадрид в 2013 году.



Эта история, конечно, не подтвердилась, и 30-летний валлиец остался в "Реале", где у него есть контракт до 2022 года с достигающей 650 тысяч фунтов в неделю зарплатой. Агент Джонатан Барнетт не думает, что Гарет когда-либо снова сыграет за "шпор".



"Нет, я не думаю. Ему очень повезло находиться там, где он находится. Когда его контракт истечет, он, надеюсь, сядет со мной и своей семьей, и тогда мы решим, чего он хочет".



"Обращался ли "Тоттенхэм" насчет Бэйла? Нет. Возможно, Даниэль Леви и ездил в Мадрид, но я ничего об этом не знаю".



"Гарет очень счастлив в "Реале". И давайте будем реалистами: для большинства клубов английской лиги он не по карману".



"Легко сказать "откажись от денег и играй где-нибудь еще", но дело не в деньгах. Дело в его образе жизни и его детях, которые выросли в Мадриде", — сообщил Барнетт talkSPORT.