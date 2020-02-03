Семь вещей, что мы узнали в 25-м туре

Брендан Роджерс снова не смог одолеть "Челси", "Арсенал" снова сыграл вничью, а "Ливерпуль" снова победил. Это некоторые из наблюдений, которые можно было сделать в 25-м туре.





Роджерс все еще не может победить "Челси"



Бывшему тренеру молодежки "синих" матчи с лондонской командой не удаются. В субботу Брендан Роджерс с 14-й попытки не сумел победить "Челси", теперь уже во главе "Лестера", идущего выше в турнирной таблице. "Лисы" были близки к успеху, но очень неожиданный дубль Антонио Рюдигера заработал для подопечных Фрэнка Лэмпарда очко на поле конкурента.



Большим событием матча стал выход в старте "Челси" Вилли Кабальеро. Судя по всему, тренерский штаб по-настоящему разочаровался в Кепе Аррисабалаге, пропустившем уже 43 мяча в нынешнем сезоне. По слухам, Кабальеро может остаться в воротах команды до конца сезона, а уже летом "Челси" будет искать нового первого номера. Вероятно, Лэмпард уверен, что Кепа — одна из причин того, что его команда имеет всего четыре очка преимущества над конкурентами. "Лестер" и Роджерс победить "Челси" в этом чемпионате не смогли, но их позиции в зоне Лиги чемпионов куда прочнее.



Мюррей будет спасать "Брайтон"



Всего одна победа в девяти матчах, и "Брайтон" снова выглядит претендентом на понижение в классе. Очарование командой Грэма Поттера слабо подкрепляется результатами, и в итоге сам тренер вынужден отправлять в запас французского нападающего Нила Мопе, переживающего голевую "засуху". В матче с "Вест Хэмом" тренер "чаек" обратился к ветерану Гленну Мюррею, который в январе мог смотреть по сторонам в поиске новых вариантов для продолжения карьеры.



Играющий Мюррей будет забивать в любом возрасте, и именно он спас "Брайтон" от очень нежелательного поражения в гостях. "Вест Хэм" дважды вел с преимуществом в два мяча, надеясь обойти "Брайтон" в таблице, но гол Мюррея в концовке лишил победы конкурента. "Чайки" не побеждают уже в 10 матчах, но исход такой встречи все равно удачный. Выводом из игры может стать большее доверие Мюррею, что ударит по образу "нового "Брайтона", но, возможно, спасет команду.



У "Ливерпуля" уже +22



"Манчестер Сити" проиграл в воскресенье, а за день до этого лидеры чемпионата увеличили свое преимущество над второй командой до 22 очков. Показатель для начала февраля неприличный. 19 очков, которые "Сити" выиграл у "Юнайтед" два года назад, теперь выглядят почти что борьбой за титул. "Ливерпулю" по силам переплюнуть показатели "горожан" в 2018, а сама команда Пепа Гвардиолы может не добрать до тогдашних цифр "Юнайтед".



На этот раз "Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон". Результат более убедительный, чем преимущество мерсисайдцев по игре. В первом тайме "святые" были равным соперником лидерам, а во втором Ральф Хазенхюттль мог справедливо жаловаться на арбитра, который помог "Ливерпулю" переломить ход встречи. "Саутгемптон" сейчас в очень хорошей форме, и такой результат ничего не меняет. С командой, выигравшей 24 из 25 матчей, надеяться на что-то сложно даже при лучшей игре.



"Борнмут" выбирается из зоны вылета



Команда Эдди Хау казалась безнадежной три недели назад, когда проиграла дома "Уотфорду" со счетом 0:3. Это был матч с прямым конкурентом и подходящий момент для того, чтобы переломить ход сезона и проявить характер. Но "Борнмут" рассыпался после первого гола, а затем соперник легко добил хозяев.



Следующих домашних встреч с конкурентами на "Дин Корт" ожидали с тревогой. Но "Борнмут" все-таки преобразился. Первый гол был определяющим для матча с "Брайтоном". Первая победа тогда — для более убедительной игры с "Астон Виллой" и еще одного успеха. Вторая подряд победа позволила подопечным Хау покинуть зону вылета. У "Виллы" сейчас сплошные крайности. После унизительных 1:6 от "Манчестер Сити" команда Дина Смита выиграла ключевой матч у "Уотфорда" и вышла в финал Кубка Лиги, но тут же проиграла другой матч с соседями по таблице. "Астон Вилла" может быть очень разной, а вот в "Борнмуте" теперь надеются на глобальный поворот сезона в нужную сторону.



Фернандеш дебютировал, но МЮ не забил



Очередное противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптона" снова было малорезультативной игрой на три результата."Волки" были лучше до первого тайма, "красные дьяволы" добавили во втором. Тем не менее, атака "Юнайтед" выглядела посредственно, и команда Сульшера не смогла забить и победить в третьем матче подряд.



Небольшим поводом для оптимизма стал дебют в основе Бруну Фернандеш. Португалец менял свою позицию по ходу матча (уйдя глубже во втором тайме), но оставался наиболее заметным игроком хозяев. Ничего выдающегося Фернандеш не показал, но его готовность вести игру очевидна — и это именно то, что нужно лишенному стержня "Юнайтед". Взаимодействие с форвардами еще предстоит найти, и, учитывая выступление Мартиаля, искать Бруну будет его также с другим новичком — Одионом Игало.



"Арсенал" снова играет вничью



После прихода Микеля Артета "канониры" стали избегать больших провалов, но выиграли всего один поединок в чемпионате. Теперь "Арсенал" специализируется на ничьих. На поле "Бернли" лондонцы в пятый раз подряд сыграли так на выезде, а общее количество ничейных результатов "Арсенала" в сезоне — это 13 из 25 матчей.



У "канониров" были неплохие шансы взять три очка, но, откровенно говоря, "Бернли" больше заслуживал победить. Команда Шона Дайча выигрывала борьбу, высоко прессинговала соперника и постоянно создавала давление за счет отменных подач в штрафную. Лучший шанс в поединке тоже был у хозяев, когда мяч после удара Джея Родригеса не до конца пересек линию ворот. "Бернли" под руководством Дайча сумел впервые отобрать очки у "Арсенала", но в этом случае тренер "бордовых" рассчитывал на большее. Сейчас эти команды — соседи в таблице, и сам "Бернли" проявил большее агрессии для достижения победы.



Бергвейн застал "Сити" врасплох



При всех неудачах этого сезона, "Тоттенхэму" не на что жаловаться в играх с "Манчестер Сити". В первом круге команда Маурисио Почеттино удивительным образом вырвала ничью на поле действующих чемпионов. Сейчас команда Жозе Моуриньо пошла и того дальше, взяв все три очка и победив манкунианцев 2:0. Спорить с тем, что "шпорам" при этом везло, глупо. Оборонительный план своего тренера лондонцы выполнили не идеально, а в атаке показали эффективность, которую не повторить в девяти из 10 случаев.



Это была первая большая победа Моуриньо во главе команды. "Тоттенхэм" был лучше в матче с "Ливерпулем", но вышел победителем именно с "Сити". Фантастический дебют голландского вингера Стивена Бергвейна — пожалуй, вторая после результата причина для радости. Отлично сыграв без мяча, Бергвейн нанес потрясающий удар с первой для себя и команды попытки. Без Кейна "Тоттенхэму" по-прежнему должно быть сложно, но, по крайней мере, теперь Моуриньо получил новые лица и имеет на поле только тех, кто хочет выступать за "Тоттенхэм".



Иван Громиков специально для FAPL.ru