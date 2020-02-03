Тимо Вернер намекает на переезд в Премьер-Лигу

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер допускает, что он отправится в Премьер-Лигу по окончании этого сезона.

23-летнего игрока сборной Германии связывают с переездом в Премьер-Лигу уже несколько трансферных окон подряд. В разное время пресса отправляла Вернера в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси".



Тимо в курсе существующего к себе интереса и признается, что открыт к различным вариантом, несмотря на подписанный в начале этого сезона новый контракт с "РБ Лейпциг".



"Когда в свои 23 года забиваешь 20 голов за сезон, ты непременно будешь кому-нибудь интересен. Это ясно. Но прямо сейчас я не думаю о том, что произойдет в будущем. У нас впереди много важных матчей, на которых я хочу сосредоточиться сейчас. Свое будущее я смогу обдумать позже".



"Каковы у меня планы на будущее? В целом, я вижу себя выступающим за рубежом однажды, но у меня нет каких-то особых предпочтений".



"Я открыт ко всему. Недавно я провел выходные в Америке, и английский футбол показывали везде. Это превосходная оценка для Премьер-Лиги. Там есть большие и известные клубы, и было бы весело однажды поиграть там", — сообщил Вернер Kicker.