Тимо Вернер намекает на переезд в Премьер-Лигу

Тимо Вернер Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер допускает, что он отправится в Премьер-Лигу по окончании этого сезона.

23-летнего игрока сборной Германии связывают с переездом в Премьер-Лигу уже несколько трансферных окон подряд. В разное время пресса отправляла Вернера в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси".

Тимо в курсе существующего к себе интереса и признается, что открыт к различным вариантом, несмотря на подписанный в начале этого сезона новый контракт с "РБ Лейпциг".

"Когда в свои 23 года забиваешь 20 голов за сезон, ты непременно будешь кому-нибудь интересен. Это ясно. Но прямо сейчас я не думаю о том, что произойдет в будущем. У нас впереди много важных матчей, на которых я хочу сосредоточиться сейчас. Свое будущее я смогу обдумать позже".

"Каковы у меня планы на будущее? В целом, я вижу себя выступающим за рубежом однажды, но у меня нет каких-то особых предпочтений".

"Я открыт ко всему. Недавно я провел выходные в Америке, и английский футбол показывали везде. Это превосходная оценка для Премьер-Лиги. Там есть большие и известные клубы, и было бы весело однажды поиграть там", — сообщил Вернер Kicker.


Метки Вернер, Премьер-Лига, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2020 14:25

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  1. fc-oil 03.02.2020 14:54 # fc-oil
    Для Норвича подойдет.

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  2. grafters 03.02.2020 14:35 # grafters
    В принципе нужен Сити и Челси. В Ливер не пойдет, там и так с атакой все норм, на банке сидеть не захочет. В МЮ - ну хз, если бабла отвалят, но мне кажется там сейчас ставка на Решфорда и прочую локальную молодежь.
    У Шпор Кейн, есть ещё Сон и Моура на случай подстраховки. В Арсенале Обама, Лаказет и молодой Мартинели, кароч тоже не все плохо.

    У Челси нестабильные Абрахам, Жиру и Батшуаи. У Сити немолодеющий Агуэро, и Джезус, порящий 9 из 10 моментов. Вернер по стилю похож на Агуэро.

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