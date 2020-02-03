Моура уверен, что "Тоттенхэм" сможет ворваться в топ-4

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура уверен, что его команда сможет ворваться в топ-4 Премьер-Лиги, если перестанет терять очки глупым образом.

С момента назначения Жозе Моуриньо главным тренером в ноябре "шпоры" несколько раз подбирались к топ-4, но запрыгнуть туда никак не могли из-за собственных осечек.



Сейчас, как кажется, "Тоттенхэм" готов предпринять еще один рывок. Обыграв накануне "Манчестер Сити" со счетом 2:0, подопечные Жозе Моуриньо вышли на пятое место и теперь отстают от четвертого "Челси" на четыре очка. По мнению Моуры, для его команды все возможно.



"Перед нами стоит четкая цель, и эта цель — попадание в топ-4. Конечно, мы можем туда попасть, но нам нужно мыслить поступательно, матч за матчем, набирая очки и не совершая глупых потерь очков, как это было в нескольких предыдущих матчах".



"Давайте думать о следующем матче и двигаться шаг за шагом, как я и сказал. Уверен, мы сможем финишировать в топ-4 и хорошо завершить сезон", — цитирует Моуру Evening Standard.