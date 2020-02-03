Кепа, возможно, уже не сыграет за "Челси"

Кепа Аррисабалага Голкипер Кепа Аррисабалага, возможно, уже сыграл свой последний матч за "Челси".

В этом сезоне самый дорогой голкипер мира пропустил 43 мяча и лишь восемь раз сохранил свои ворота на замке. Почти каждый второй удар в створ владений Кепы становился голом.

В конце концов главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард решился усадить 25-летнего испанца в запас, и в двух последних матчах ворота команды защищал аргентинский ветеран Вилли Кабальеро.

Меж тем, как сообщает испанское издание Cope, теперь будущее Аррисабалаги в лондонском клубе находится под большим вопросом.

Утверждается, что Лэмпард готов довериться Кабальеро на остаток сезона, чтобы грядущим летом купить нового первого номера — поиски такого игрока уже стартовали.

"Это сложный момент для Кепы, для команды, но мы относимся друг другу с большим уважением. Очень тяжело было и тренеру. Он сказал мне просто быть уверенным в себе. Это было сложное решение для него, но я должен был войти в ситуацию и постараться получить удовольствие от возможности сыграть. Он поступил очень искренне в этой ситуации", — сообщил Кабальеро официальному веб-сайту "Челси".


Метки Аррисабалага, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 765

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 03.02.2020 11:15 # chr1s8rown
    Ненадо было выебыватся в том матче

    (ответить)

  2. tursa 03.02.2020 11:13 # tursa
    мда, и кто теперь его купит?
    кариес хотя бы за копейки перешел

    (ответить)

  3. ibe 03.02.2020 11:00 # ibe
    просто эпик

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: