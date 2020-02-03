Кепа, возможно, уже не сыграет за "Челси"

Голкипер Кепа Аррисабалага, возможно, уже сыграл свой последний матч за "Челси".

В этом сезоне самый дорогой голкипер мира пропустил 43 мяча и лишь восемь раз сохранил свои ворота на замке. Почти каждый второй удар в створ владений Кепы становился голом.



В конце концов главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард решился усадить 25-летнего испанца в запас, и в двух последних матчах ворота команды защищал аргентинский ветеран Вилли Кабальеро.



Меж тем, как сообщает испанское издание Cope, теперь будущее Аррисабалаги в лондонском клубе находится под большим вопросом.



Утверждается, что Лэмпард готов довериться Кабальеро на остаток сезона, чтобы грядущим летом купить нового первого номера — поиски такого игрока уже стартовали.



"Это сложный момент для Кепы, для команды, но мы относимся друг другу с большим уважением. Очень тяжело было и тренеру. Он сказал мне просто быть уверенным в себе. Это было сложное решение для него, но я должен был войти в ситуацию и постараться получить удовольствие от возможности сыграть. Он поступил очень искренне в этой ситуации", — сообщил Кабальеро официальному веб-сайту "Челси".