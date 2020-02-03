Кепа, возможно, уже не сыграет за "Челси"
Голкипер Кепа Аррисабалага, возможно, уже сыграл свой последний матч за "Челси".
В этом сезоне самый дорогой голкипер мира пропустил 43 мяча и лишь восемь раз сохранил свои ворота на замке. Почти каждый второй удар в створ владений Кепы становился голом.
В конце концов главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард решился усадить 25-летнего испанца в запас, и в двух последних матчах ворота команды защищал аргентинский ветеран Вилли Кабальеро.
Меж тем, как сообщает испанское издание Cope, теперь будущее Аррисабалаги в лондонском клубе находится под большим вопросом.
Утверждается, что Лэмпард готов довериться Кабальеро на остаток сезона, чтобы грядущим летом купить нового первого номера — поиски такого игрока уже стартовали.
"Это сложный момент для Кепы, для команды, но мы относимся друг другу с большим уважением. Очень тяжело было и тренеру. Он сказал мне просто быть уверенным в себе. Это было сложное решение для него, но я должен был войти в ситуацию и постараться получить удовольствие от возможности сыграть. Он поступил очень искренне в этой ситуации", — сообщил Кабальеро официальному веб-сайту "Челси".
03.02.2020 11:00
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Ненадо было выебыватся в том матче
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мда, и кто теперь его купит?
кариес хотя бы за копейки перешел
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просто эпик
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