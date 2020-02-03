Гиггз опасается, что Фернандеш станет обузой для МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру нужно поскорее определиться с лучшей позицией для полузащитника Бруну Фернандеша, чтобы тот не стал обузой для команды.

В минувшую субботу Фернандеш, купленный у "Спортинга" в январе по сделке стоимостью 68 миллионов фунтов, дебютировал за "Юнайтед", проведя все 90 минут безголевого матча против "Вулверхэмптона".



Бруну приехал в Манчестер как игрок, известный прежде всего своими голами и результативными передачами, однако против "волков" Сульшер заставил 25-летнего португальца играть в опорной зоне. Гиггз видит в этом проблему.



"Мы увидели проблесками, на что он способен. Думаю, необходимо немного поработать над тем, чтобы определить его лучшую позицию".



"Я не думаю, что это его позиция, когда он стоит спиной к чужим воротам. Когда он играет немного глубже, в оборонительной манере, он может быть обузой. Он разрывается между двумя вещами".



"Ты хочешь видеть, чтобы он атаковал с мячом. Но в то же время видно, что он может раздавать передачи и обладает видением поля для этих передач, когда играет глубже. Тогда ему нужно совершать больше рывков вперед".



"Думаю, он и сам захочет в первую очередь найти свою лучшую позицию. Ближе к концу матча он устал, но вы могли увидеть его мастерство", — цитирует Гиггза Daily Mail.