Абрахэм заверил Лэмпарда, что тот может на него положиться

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм заявил, что главный тренер Фрэнк Лэмпард может на него положиться в остатке сезона.

В этом сезоне Абрахэм наколотил 15 голов за "синих", утвердившись основным нападающим команды. Однако Мичи Батшуайи и Оливье Жиру не устраивали Лэмпарда как дублеры для Тэмми, поэтому в январе "Челси" бороздил трансферный рынок в поисках бомбардира.



Одной из целей "Челси" на январь назывался Эдинсон Кавани, и Абрахэм был бы рад появлению такого рода конкурента. Но этого не случилось, и Тэмми готов прибавить еще, чтобы помочь своему клубу пробиться в Лигу Чемпионов.



"Когда играешь за клуб вроде "Челси", то всегда находишься под давлением. Мне лишь важно оказываться в правильном месте в правильное время, верить в себя и свои способности. Уверен, я забью еще несколько голов. Мне нравится давление, и я готов играть под давлением".



"Я не могу жаловаться, это отличный сезон для меня. Я бы хотел поднажать еще. Впереди матчи огромной важности. Я просто должен быть готов к ним и пользоваться своим шансами".



"В январе были слухи о переходе к нам Кавани и других первоклассных нападающих, которые проявляют себя годами. Было бы приятно, если бы он перешел сюда. Я бы смог учиться у него и перенимать некоторые идеи".



"Этого не случилось, и это дополнительно подстегивает меня", — цитирует Абрахэма Sky Sports.