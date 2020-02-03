Агент: "Кавани перешел бы в МЮ или "Челси", если бы был мотивирован деньгами"

Агент нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани сообщил, что его клиент отправился бы в "Манчестер Юнайтед" или "Челси" в январе, если бы был мотивирован деньгами.

В прошлом месяце 32-летний Кавани был целью для обоих клубов Премьер-Лиги, однако сам хотел отправиться именно в "Атлетико".



В конце концов "Атлетико" не смог позволить себе покупку уругвайца, зарабатывающего 360 тысяч фунтов в неделю. Не имея возможности исполнить свою мечту, Эдинсон предпочел остаться в Париже.



"Сам Кавани был готов получать меньше, чем он имеет в ПСЖ. "Атлетико" не мог позволить себе трансфер с экономической точки зрения, а ПСЖ не хотел снижать установленную цену. "Атлетко" не был близок к сделке".



"Думаете, Эди не играл почти месяц за ПСЖ, чтобы я отказался от сделки из-за недостаточного размера комиссионных и не позволил бы ему исполнить свою мечту об "Атлетико"?



"Будь дело в деньгах, Эди отправился бы в Англию, в "Манчестер" или "Челси", — цитирует агента Вальтера Гульельмоне The Sun.