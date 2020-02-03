Ширер считает Хендерсона лучшим игроком сезона в Премьер-Лиге
Легендарный нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер считает, что капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон должен получить награду лучшему игроку сезона Премьер-Лиги 2019/20.
В субботнем матче 25-го тура Хендерсон забил один из четырех безответных мячей в ворота "Саутгемптона" и помог команде Юргена Клоппа упрочить лидерство в таблице. По итогам уикенда "Ливерпуль" нарастил свой отрыв до 22 очков, и первое за 30 лет чемпионство "красных" является лишь вопросом времени. По мнению Ширера, заслуга Джордана в этом огромна.
"Если бы сезон завершился завтра, то я бы отдал Хендерсону приз лучшему игроку. У меня нет никаких сомнений насчет этого. Против "Саутгемптона" он снова сыграл на выдающемся уровне".
"Он ведет "Ливерпуль" за собой, заставляет всех двигаться вокруг себя, обладает настроем, отрабатывает в атаке и обороне, начинает маневры команды и может отдать пас вперед. Все это он умеет. Он был великолепен в последнем матче и на протяжении всего сезона".
"То, что Джордан делает на поле, абсолютно невероятно. Он определенно должен стать лучшим игроком сезона. В этом году "Ливерпуль" показывает особенный футбол. Алиссон, Ван Дейк и атакующая тройка великолепны, но движущая сила "Ливерпуля" – это Хендерсон. Он просто прекрасен", — приводит слова Ширера Mirror.
03.02.2020 07:00
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Последние комментарии:
Ну это если в расии получит какой нибудь бразил а не чалов
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У сторонних наблюдателей просто пригорит если это не заслуга инглиша, а какого нибудь немца или араба, по этому уже сейчас форсит своего британца
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не только сам хендо, но легенды пись пись на электрика
электрик, ты ошибся клубом, братишка.
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Опять этот недалекий раскудахтался.
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вот очень странно получается
если не считать последние голы и ассисты Хендо, то он очень мало делает результативных действий
тогда как Стиви забивал и отдавал все голы и передачи команды
и насколько разные команды получились у обоих капитанов
возможно поэтому Хендо теперь лучший капитан Ливерпуля в истории апл
и да, я считаю именно красная хендо в 13/14 решила исход апл
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Хендо заслуживает уважения!
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Мой капитан!
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