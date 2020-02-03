Ширер считает Хендерсона лучшим игроком сезона в Премьер-Лиге

Джордан Хендерсон Легендарный нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер считает, что капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон должен получить награду лучшему игроку сезона Премьер-Лиги 2019/20.

В субботнем матче 25-го тура Хендерсон забил один из четырех безответных мячей в ворота "Саутгемптона" и помог команде Юргена Клоппа упрочить лидерство в таблице. По итогам уикенда "Ливерпуль" нарастил свой отрыв до 22 очков, и первое за 30 лет чемпионство "красных" является лишь вопросом времени. По мнению Ширера, заслуга Джордана в этом огромна.

"Если бы сезон завершился завтра, то я бы отдал Хендерсону приз лучшему игроку. У меня нет никаких сомнений насчет этого. Против "Саутгемптона" он снова сыграл на выдающемся уровне".

"Он ведет "Ливерпуль" за собой, заставляет всех двигаться вокруг себя, обладает настроем, отрабатывает в атаке и обороне, начинает маневры команды и может отдать пас вперед. Все это он умеет. Он был великолепен в последнем матче и на протяжении всего сезона".

"То, что Джордан делает на поле, абсолютно невероятно. Он определенно должен стать лучшим игроком сезона. В этом году "Ливерпуль" показывает особенный футбол. Алиссон, Ван Дейк и атакующая тройка великолепны, но движущая сила "Ливерпуля" – это Хендерсон. Он просто прекрасен", — приводит слова Ширера Mirror.


Метки Ливерпуль, награды, Хендерсон, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1254

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 03.02.2020 08:30 # liverpo0ol
    Ну это если в расии получит какой нибудь бразил а не чалов

    (ответить)

  2. lpool14 03.02.2020 08:26 # lpool14
    У сторонних наблюдателей просто пригорит если это не заслуга инглиша, а какого нибудь немца или араба, по этому уже сейчас форсит своего британца

    (ответить)

  3. scud 03.02.2020 07:50 # scud
    не только сам хендо, но легенды пись пись на электрика
    электрик, ты ошибся клубом, братишка.

    (ответить)

  4. electric 03.02.2020 07:16 # electric
    Опять этот недалекий раскудахтался.

    (ответить)

  5. tursa 03.02.2020 07:15 # tursa
    вот очень странно получается
    если не считать последние голы и ассисты Хендо, то он очень мало делает результативных действий
    тогда как Стиви забивал и отдавал все голы и передачи команды
    и насколько разные команды получились у обоих капитанов
    возможно поэтому Хендо теперь лучший капитан Ливерпуля в истории апл
    и да, я считаю именно красная хендо в 13/14 решила исход апл

    (ответить)

  6. firmino9 03.02.2020 07:13 # firmino9
    Хендо заслуживает уважения!

    (ответить)

  7. red-scauser 03.02.2020 07:09 # red-scauser
    Мой капитан!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: