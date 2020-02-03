Ширер считает Хендерсона лучшим игроком сезона в Премьер-Лиге

Легендарный нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер считает, что капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон должен получить награду лучшему игроку сезона Премьер-Лиги 2019/20.

В субботнем матче 25-го тура Хендерсон забил один из четырех безответных мячей в ворота "Саутгемптона" и помог команде Юргена Клоппа упрочить лидерство в таблице. По итогам уикенда "Ливерпуль" нарастил свой отрыв до 22 очков, и первое за 30 лет чемпионство "красных" является лишь вопросом времени. По мнению Ширера, заслуга Джордана в этом огромна.



"Если бы сезон завершился завтра, то я бы отдал Хендерсону приз лучшему игроку. У меня нет никаких сомнений насчет этого. Против "Саутгемптона" он снова сыграл на выдающемся уровне".



"Он ведет "Ливерпуль" за собой, заставляет всех двигаться вокруг себя, обладает настроем, отрабатывает в атаке и обороне, начинает маневры команды и может отдать пас вперед. Все это он умеет. Он был великолепен в последнем матче и на протяжении всего сезона".



"То, что Джордан делает на поле, абсолютно невероятно. Он определенно должен стать лучшим игроком сезона. В этом году "Ливерпуль" показывает особенный футбол. Алиссон, Ван Дейк и атакующая тройка великолепны, но движущая сила "Ливерпуля" – это Хендерсон. Он просто прекрасен", — приводит слова Ширера Mirror.