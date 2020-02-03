Гвардиола объяснил, почему запер игроков в раздевалке на 45 минут

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему он заперся с игроками в раздевалке на 45 минут после поражения 2:0 от "Тоттенхэма".

В воскресенье "горожане" обиднейшим образом уступили в Северном Лондоне. Подопечные Гвардиолы имели подавляющее игровое преимущество и даже заработали пенальти, но все свои шансы упустили, а в концовке были наказаны за удаление Александра Зинченко.



После матча Гвардиола долго не выходил к прессе, устроив разбор полетов в раздевалке, однако Хосеп отказывается критиковать подопечных на публику.



"Я никогда не буду этого делать, да и за что? За их игру? Я разговаривал со своим штабом, своей женой и некоторыми из своих игроков. Учитывая игру, было бы огромной ошибкой говорить им, что они были плохи".



"Подобное уже случалось с нами. Мы хорошо играем, но проигрываем матч. Сегодня это случилось снова".



"Они имели два момента и забили два гола. Мне не нужно говорить слишком много слов по поводу игры, но в этом виде спорта все решает то, сколько голов ты забил и сколько ты пропустил".



"Это же случилось и против "Юнайтед". Мы уступили 0:1, хотя они создали минимум моментов. У нас их было много, но мы не забили. Это случилось снова, и мы должны принять это и поработать над этим. Иногда это бывает непросто. Мы играли хорошо", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.