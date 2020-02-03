Гвардиола объяснил, почему запер игроков в раздевалке на 45 минут

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему он заперся с игроками в раздевалке на 45 минут после поражения 2:0 от "Тоттенхэма".

В воскресенье "горожане" обиднейшим образом уступили в Северном Лондоне. Подопечные Гвардиолы имели подавляющее игровое преимущество и даже заработали пенальти, но все свои шансы упустили, а в концовке были наказаны за удаление Александра Зинченко.

После матча Гвардиола долго не выходил к прессе, устроив разбор полетов в раздевалке, однако Хосеп отказывается критиковать подопечных на публику.

"Я никогда не буду этого делать, да и за что? За их игру? Я разговаривал со своим штабом, своей женой и некоторыми из своих игроков. Учитывая игру, было бы огромной ошибкой говорить им, что они были плохи".

"Подобное уже случалось с нами. Мы хорошо играем, но проигрываем матч. Сегодня это случилось снова".

"Они имели два момента и забили два гола. Мне не нужно говорить слишком много слов по поводу игры, но в этом виде спорта все решает то, сколько голов ты забил и сколько ты пропустил".

"Это же случилось и против "Юнайтед". Мы уступили 0:1, хотя они создали минимум моментов. У нас их было много, но мы не забили. Это случилось снова, и мы должны принять это и поработать над этим. Иногда это бывает непросто. Мы играли хорошо", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2020 00:05

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  1. liverpool1892est 03.02.2020 00:31 # liverpool1892est
    Калоль!

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  2. griezmann 03.02.2020 00:28 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  3. sapojnik 03.02.2020 00:19 # sapojnik
    КОРОЛЬ!!!

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  4. slash-lfc 03.02.2020 00:15 # slash-lfc
    Шарлатан, пи3дуй в Сериал. В АПЛ с ГЕНЕРАЛИССИМУСОМ тебе ловить нечего.

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