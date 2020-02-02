Моуриньо недоволен работой VAR в матче с "Сити"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что его команде очень не повезло с системой VAR в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

В воскресенье "шпоры" одержали домашнюю победу 2:0 над действующим чемпионом, оба своих гола забив вскоре после удаления Александра Зинченко в составе соперника на 60-й минуте.



По мнению Моуриньо, "горожане" должны были остаться вдесятером гораздо раньше — еще в первом тайме, когда Рахим Стерлинг грубо ударил Деле Алли по лодыжке. Назначением пенальти в ворота своей команды Жозе тоже возмущен.



"Я так доволен парнями. Нам немного повезло в паре ситуаций, но с другой стороны, нам очень, очень не повезло с тем, что VAR не определила красную карточку у Рахима Стерлинга".



"Это была очевидная красная карточка, и игра была бы совершенно другой, если бы мы имели численное преимущество на протяжении 75 минут".



"Я вижу другие похожие ситуации, когда красная карточка показывалась. Например, Сон Хен Мину против "Челси".



"Парни были феноменальны. Уго Льорис совершил великолепный сейв — с божьей помощью, потому что пенальти там не было", — цитирует Моуриньо Goal.