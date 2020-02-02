Артета пожаловался на высокую и сухую траву на "Терф Мур"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пожаловался на газон стадиона "Терф Мур" после 0:0 против "Бернли".

За исключением стартового отрезка, "канониры" были чересчур унылы в воскресном матче Премьер-Лиги на "Терф Мур".

По мнению Артеты, соперник сделал газон максимально неудобным для техничных и быстрых игроков "Арсенала". Тяжелое поле не стало неожиданностью для Микеля, однако "канонирам" это не помогло.

"Здесь были сложные условия для игры в футбол — трава слишком высокая, плюс они не полили ее водой, и это не очень помогает".

"Вчера я не стал поливать траву на тренировочном поле, так что я ожидал этого. Но играть от этого не легче. Это позволило сопернику играть в свой футбол, в котором они хороши".

"Это их сильная сторона, и такие вещи не против правил, поэтому ты должен адаптироваться".

"В некоторых моментах мы очень хорошо адаптировались, а в других трава нам этого не позволила. Соперник хорош в том, что он делает, и мы не смогли с этим совладать должным образом", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Бернли, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. red-devil-4ever 02.02.2020 22:13 # red-devil-4ever
    Видны уроки Сени, старик все ещё в деле

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  2. mkcfc 02.02.2020 22:09 # mkcfc
    Меньше надо травой баловаться))

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  3. gerry 02.02.2020 22:02 # gerry
    new Wenger)

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