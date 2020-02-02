"Тоттенхэм" одержал победу над "Сити"
"Тоттенхэм" вышел на пятое место в Премьер-Лиге благодаря домашней победе 2:0 над "Манчестер Сити".
По сравнению с победой над "Норвичем" из стартового состава "шпор" пропали Ян Вертонген, Райан Сессеньон и Эрик Ламела. Вместо них вышли Давинсон Санчес, Яфет Танганга и дебютант Стивен Бергвейн.
У "горожан" Илкай Гюдоган и Серхио Агуэро появились вместо Эмерика Лапорта и Габриэля Жезуса.
В самом начале матча неудачными попытками пробить у гостей отметились Кевин Де Брюйне и Агуэро. В ответ на это Лукас Моура едва не перехватил пас назад на Эдерсона.
На 13-й минуте рефери Майк Дин обратился к VAR, но Рахим Стерлинг, грубо ударивший по лодыжке своего партнера по сборной Англии Деле Алли, избежал удаления.
В середине первого тайма сладкая парочка "Сити" снова обратила на себя внимание. Де Брюйне нанес пушечный удар с 25 метров — прямо в Уго Льориса. А Агуэро прорвался по правому краю штрафной и пробил в ближнюю штангу.
На 39-й минуте Дин, получив подсказку от VAR, внезапно назначил пенальти — из-за инцидента, случившегося парой минут ранее. Однако Льорис отразил удар Гюндогана. Стерлинг немедленно устремился к отскочившему мячу и упал после небольшого контакта с Уго, но второй 11-метровый рефери поставить не посмел.
Этот инцидент с одним назначенным пенальти и одним незнаначенным всколыхнул страсти. Дин отреагировал на стычку игроков порцией желтых карточек.
В начале второго тайма Льорис покинул свои владения и на линии штрафной столкнулся со своим защитником, однако "горожане" так и не смогли завести мяч в пустые ворота.
"Сити" доминировал на поле, но никак не мог дожать своего соперника. А на 61-й минуте Александр Зинченко подвел гостей, получив вторую желтую карточку.
И уже спустя пару минут "Тоттенхэм" реализовал численное преимущество. Бергвейн грудью принял мяч в штрафной от Моуры и, не опуская снаряд на землю, нанес роскошный удар — 1:0.
После пропущенного мяча гости выглядели растерянными, а на 71-й минуте пропустили еще раз. Сон Хен Мин получил мяч на границе штрафной, развернулся и пробил. Рикошет от ноги Фернандиньо не оставил Эдерсону шансов на спасение — 2:0.
В остатке матча "шпоры" полностью закрылись, решив сыграть просто и надежно. "Горожане" владели мячом и атаковали, но ничего изменить не смогли — на исходе компенсированного времени за хозяев сыграла перекладина.
"Тоттенхэму" хватило двух ударов в створ, чтобы забить два гола. "Сити" о такой реализации остается только мечтать — гости загубили немало моментов, а эпизод с пенальти, наверное, будет сниться Гвардиоле в кошмарах.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
02.02.2020 21:25
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Последние комментарии:
02.02.2020 19:03 #
mugabe
Пососёт сегодня петушня. 1-4, можешь не скринить даже
Источник: http://fapl.ru/posts/76435/?c=1
(ответить)
в общем к МС уже можно приехать в ранге чемпиона, коридор, все дела, и потом на ЛЧ все силы.
(ответить)
Красавцы! Хочу поздравить единственного адекватного болельщика ТТХ Вагифа с победой, и уже 156% победой ливерпуля в АПЛ, так же самых адекватных болельщиков в лице Микаэля и Юргена! Congrats
CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!
MU club pidorasov
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Алекс Окслейд-Чемберлен о тёплых чувствах к Роберто Фирмино и игре бок о бок с бразильским нападающим "Красных". В матче с Саутгемптоном Роберто Фирмино отдал три голевые передачи - на Окслейд-Чемберлена, Салаха и Хендерсона, чем помог "Красным" одержать разгромную победу над "Святыми". Алекс Окслейд-Чемберлен открыл счёт в матче двадцать пятого тура, приняв передачу от бразильца на углу штрафной площади соперника и мощно пробив в противоход вратарю. Обсуждая ассист Фирмино с официальным сайтом клуба, английский полузащитник сказал: "Для него это норма. Так он играет, таков его стиль. Я люблю Бобби, просто обожаю! Играть вместе с ним очень приятно". "Он всегда ищет партнёров на поле, работает на команду, и все мы его любим". Гол "Святым" стал для Окслейд-Чемберлена седьмым в этом сезоне, и полузащитник не намерен останавливаться на достигнутом. "Голы помогают, конечно. Думаю, я играл таким образом последние лет пять, и это действительно здорово. Возможно, сейчас я больше настроен на завершающий удар, чаще оказываюсь в зонах, откуда могу его нанести". "К счастью, несколько из этих ударов стали результативными. Но так и играют лучшие бомбардиры. У нас есть Бобби, Садио и Мо, которые подают пример каждому, кто хочет научиться забивать". "Я часто наблюдаю за ними и стараюсь следить за их игрой. Я рад, что забил несколько голов в последних матчах".
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Бергвейн топ! Как же я счастлив пацаны!!!
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Стивен Бергвейн: "Сбылась мечта забить в дебютном матче".
Нападающий "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн прокомментировал победу над "Манчестер Сити" (2:0) в 25-м туре АПЛ.
"Это невероятно. Сбылась мечта забить в дебютном матче. Я так счастлив быть здесь и открыть счет своим голом. Будучи ребенком, я мечтал когда-нибудь сыграть в АПЛ", - приводит слова Бергвейна Sky Sports.
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Это не конкуренты слабые - а сейчас ЛФК на 3 головы сильнее других имея монолит во всех аспектах.
Все выстроилось как надо.
Идеальный состав из футболистов и тренеров.
Идеальная работа персонала.Все люди на своих местах заканчивая уборщиками.
Нет мелочей.Один большой механизм ибет всю АПЛ.
В других клубах такого нет - по этому они слабые и в кризисе видите ли.
Так стройте - деньги у вас есть.И даже больше чем у ЛФК.
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хз даже кому в ЛЧ больше надо
имхо у шпор состав посимпатичнее чем у пенсов, посмотрим как они без Кейна сыграют остаток
у синих там какой-то аля скандал с Кепой, вот же рофел будет если Лэмпард его усадит на скамью, самый дорогой вратарь мира, жесть
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Гарри Линекер о 22-очковом отставании Сити: "Может стоит новый сезон начать уже"
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Артурик вылазь из под шконки, сильно ссыкать не буду, просто оцени попадание Щельсе в лигу чемпионов по братски
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Ливерпуль, вы так долго не были чемпионами Англии, что страшно представить, что с вами будет. Умрете от инфаркта или что? Вы же ебанашки были чемпионами последний раз, когда никто здесь из нас даже не родился. Футболисты были с усами и в коротких трусиках играли. Вы же охуеете, бедняжки. Смотрите не сдохните от эмоций.
(ответить)
THIS IS TOTTENHAM!
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We're gonna win the league
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Breaking: Pep Guardiola and his players still in the dressing room and it’s very intense. Banging is heard & loud voices. #MCFC
Ору. У Шарлатана агония)) пусть не ссыт, Кубок Лиги он точно выиграет :D
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Какой же кайф! Спасибо ТОТТЕНХЭМ!
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Недавно впервые пользовался Airbnb для сьема жилья где жопе было угодно, охеренная штука и на хера спрашивается нужны эти мотели, короче Uber только для жилья зарегистрируйся по моей ссылке и получишь скидку 50 американских на первую поездку и мне капнет 20 на следующую поездку https://www.airbnb.ru/c/petropetro691a?currency=USD
Надо же собирать денежку на целый месяц бухалова в Королевстве
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Калали!
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Вар вар кокококок - только и могут пиндеть на ЛФК.
Дали вам пенку - так нет одни каличи, даже готовое на блюдечке не могут взять)).Ни одного футболиста топ класса нет исполнителя.
Какая ЛЧ - никчемные обрыганы)))))))
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Пиздец 22 очка отставание Сити:))
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