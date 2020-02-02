"Тоттенхэм" одержал победу над "Сити"

"Тоттенхэм" вышел на пятое место в Премьер-Лиге благодаря домашней победе 2:0 над "Манчестер Сити".

По сравнению с победой над "Норвичем" из стартового состава "шпор" пропали Ян Вертонген, Райан Сессеньон и Эрик Ламела. Вместо них вышли Давинсон Санчес, Яфет Танганга и дебютант Стивен Бергвейн.



У "горожан" Илкай Гюдоган и Серхио Агуэро появились вместо Эмерика Лапорта и Габриэля Жезуса.



В самом начале матча неудачными попытками пробить у гостей отметились Кевин Де Брюйне и Агуэро. В ответ на это Лукас Моура едва не перехватил пас назад на Эдерсона.



На 13-й минуте рефери Майк Дин обратился к VAR, но Рахим Стерлинг, грубо ударивший по лодыжке своего партнера по сборной Англии Деле Алли, избежал удаления.



В середине первого тайма сладкая парочка "Сити" снова обратила на себя внимание. Де Брюйне нанес пушечный удар с 25 метров — прямо в Уго Льориса. А Агуэро прорвался по правому краю штрафной и пробил в ближнюю штангу.



На 39-й минуте Дин, получив подсказку от VAR, внезапно назначил пенальти — из-за инцидента, случившегося парой минут ранее. Однако Льорис отразил удар Гюндогана. Стерлинг немедленно устремился к отскочившему мячу и упал после небольшого контакта с Уго, но второй 11-метровый рефери поставить не посмел.



Этот инцидент с одним назначенным пенальти и одним незнаначенным всколыхнул страсти. Дин отреагировал на стычку игроков порцией желтых карточек.



В начале второго тайма Льорис покинул свои владения и на линии штрафной столкнулся со своим защитником, однако "горожане" так и не смогли завести мяч в пустые ворота.



"Сити" доминировал на поле, но никак не мог дожать своего соперника. А на 61-й минуте Александр Зинченко подвел гостей, получив вторую желтую карточку.



И уже спустя пару минут "Тоттенхэм" реализовал численное преимущество. Бергвейн грудью принял мяч в штрафной от Моуры и, не опуская снаряд на землю, нанес роскошный удар — 1:0.



После пропущенного мяча гости выглядели растерянными, а на 71-й минуте пропустили еще раз. Сон Хен Мин получил мяч на границе штрафной, развернулся и пробил. Рикошет от ноги Фернандиньо не оставил Эдерсону шансов на спасение — 2:0.



В остатке матча "шпоры" полностью закрылись, решив сыграть просто и надежно. "Горожане" владели мячом и атаковали, но ничего изменить не смогли — на исходе компенсированного времени за хозяев сыграла перекладина.



"Тоттенхэму" хватило двух ударов в створ, чтобы забить два гола. "Сити" о такой реализации остается только мечтать — гости загубили немало моментов, а эпизод с пенальти, наверное, будет сниться Гвардиоле в кошмарах.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче