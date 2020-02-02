Леманн ожидает, что "Ливерпуль" побьет рекорд "Непобедимых"

Йенс Леманн Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн ожидает, что в этом сезоне "Ливерпуль" выиграет титул и установит новый рекорд Премьер-Лиги по количеству беспроигрышных матчей.

В свое время Леманн был частью команды "Непобедимых" — беспроигрышная серия того "Арсенала", взявшего титул с 90 очками и без поражений за весь сезон, достигла 49 матчей.

Сейчас "Ливерпуль" не проигрывает уже 42 матча кряду в Премьер-Лиге, и Леманн не удивится, если рекорд "Арсенала" будет побит.

"Ливерпуль" движется правильным курсом, чтобы побить беспроигрышную серию "Арсенала". Не думаю, что они могут упустить титул. Это будет заслуженный успех после 30 лет без победы в лиге, особенно с учетом такой сенсационной серии".

"Они извлекли выгоду из того, что команды вроде "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" дали слабину", — сообщил Леманн Goal.


Метки Арсенал, Леманн, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2020 21:00

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  1. iskander8sg 02.02.2020 21:28 # iskander8sg
    Так же как и все начинающие водителя вакханалии в лиге)

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  2. martingor 02.02.2020 21:14 # martingor
    Да помню года когда Леманн топил в Арсенале Кан в Баварии немцы вообще всегда были хорошими киперами

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