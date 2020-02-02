Конте объяснил, в чем он превзошел Гвардиолу и Клоппа
Наставник "Интера" Антонио Конте рассказал, в чем он превзошел Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа, когда тренировал "Челси".
Конте провел на "Стэмфорд Бридж" всего два сезона, но уже в первом из них выиграл титул Премьер-Лиги, застав конкурентов врасплох своей схемой 3-4-3 с вингбеками.
Антонио гордится тем, что стал чемпионом в Премьер-Лиги с первой попытки, указывая на то, что некоторые его именитые коллеги этого сделать не смогли.
"С "Челси" я выиграл Премьер-Лигу в свой первый год и Кубок Англии во второй год".
"Клопп ничего не выиграл в свои первые четыре года в Англии, а Гвардиола ничего не выиграл в свой первый год", — цитирует Конте Goal.
02.02.2020 20:00
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Такого топарика пенсы профукали. В результате, теперь сутулый физрук у руля клуба.
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Мистер смска или Мистер парик?
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А он ещё тупее местных пенсов. Вот как бывает. Эхехехе
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Это единственные слова, которые смог перевести Михайло? Конте говорил о поддержке со стороны руководства. Мол, Клопп ничего не выиграл, но получил эту поддержку, ровно как и Гвардиола, который ничего не выиграл в своём первом сезоне. Конте же за два сезона выиграл два титула и был послан на куй.
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Бугага
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Нравится этот тренер, а раньше не нравился. Сейчас крут в Интере.
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Просто мегатоп, настоящие князь, король.
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Братишка, ЛЧ хоть раз в своей жизни выиграешь, будешь кукарекать. А то бедолага вечно в 1/8 аут, то из группы не выходишь...
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