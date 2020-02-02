Конте объяснил, в чем он превзошел Гвардиолу и Клоппа

Антонио Конте Наставник "Интера" Антонио Конте рассказал, в чем он превзошел Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа, когда тренировал "Челси".

Конте провел на "Стэмфорд Бридж" всего два сезона, но уже в первом из них выиграл титул Премьер-Лиги, застав конкурентов врасплох своей схемой 3-4-3 с вингбеками.

Антонио гордится тем, что стал чемпионом в Премьер-Лиги с первой попытки, указывая на то, что некоторые его именитые коллеги этого сделать не смогли.

"С "Челси" я выиграл Премьер-Лигу в свой первый год и Кубок Англии во второй год".

"Клопп ничего не выиграл в свои первые четыре года в Англии, а Гвардиола ничего не выиграл в свой первый год", — цитирует Конте Goal.


Метки Интер, Конте, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 02.02.2020 20:38 # fc-oil
    Такого топарика пенсы профукали. В результате, теперь сутулый физрук у руля клуба.

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  2. vyrentz 02.02.2020 20:38 # vyrentz
    Мистер смска или Мистер парик?

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  3. electric 02.02.2020 20:33 # electric
    А он ещё тупее местных пенсов. Вот как бывает. Эхехехе

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  4. shirokov15 02.02.2020 20:29 # shirokov15
    Это единственные слова, которые смог перевести Михайло? Конте говорил о поддержке со стороны руководства. Мол, Клопп ничего не выиграл, но получил эту поддержку, ровно как и Гвардиола, который ничего не выиграл в своём первом сезоне. Конте же за два сезона выиграл два титула и был послан на куй.

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  5. meshuggah 02.02.2020 20:26 # meshuggah
    Бугага

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  6. mancunia-planet 02.02.2020 20:22 # mancunia-planet
    Нравится этот тренер, а раньше не нравился. Сейчас крут в Интере.

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  7. thegodfather 02.02.2020 20:13 # thegodfather
    Просто мегатоп, настоящие князь, король.

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  8. mikkiynwa 02.02.2020 20:02 # mikkiynwa
    Братишка, ЛЧ хоть раз в своей жизни выиграешь, будешь кукарекать. А то бедолага вечно в 1/8 аут, то из группы не выходишь...

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