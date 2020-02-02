Конте объяснил, в чем он превзошел Гвардиолу и Клоппа

Наставник "Интера" Антонио Конте рассказал, в чем он превзошел Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа, когда тренировал "Челси".

Конте провел на "Стэмфорд Бридж" всего два сезона, но уже в первом из них выиграл титул Премьер-Лиги, застав конкурентов врасплох своей схемой 3-4-3 с вингбеками.



Антонио гордится тем, что стал чемпионом в Премьер-Лиги с первой попытки, указывая на то, что некоторые его именитые коллеги этого сделать не смогли.



"С "Челси" я выиграл Премьер-Лигу в свой первый год и Кубок Англии во второй год".



"Клопп ничего не выиграл в свои первые четыре года в Англии, а Гвардиола ничего не выиграл в свой первый год", — цитирует Конте Goal.