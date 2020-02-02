Игало: "Моя мечта исполнилась"

Одион Игало Нападающий Одион Игало назвал свой переход в "Манчестер Юнайтед" исполнением мечты.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Юнайтед" взял Игало в аренду до конца сезона у "Шанхай Шеньхуа". 30-летний нигериец без колебаний согласился на этот переход и теперь рвется в бой.

"Моя мечта исполнилась, потому что я с детства следил и мечтал о "Манчестер Юнайтед". Но теперь это реальность. Пока я не начал, мне особо нечего добавить к сказанному".

"Это были безумные несколько дней. Прежде всего я рад, что перешел в "Манчестер Юнайтед". Это отличная возможность для меня, и я благодарен Богу, своему агенту и тренеру, который дал мне возможность оказаться здесь".

"Я рад быть здесь и трудиться над тем, чтобы команда смогла очень хорошо завершить сезон. Мой план — расслабиться сегодня, потому что я проделал очень большой путь из Шанхая в Манчестер. Сегодня я просто отдохну, а завтра мы начнем работать", — сообщил Игало Sky Sports.


Метки Игало, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2020 18:00

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  1. mancunia-planet 02.02.2020 18:18 # mancunia-planet
    В лучшем клубе планеты, понятное дело

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  2. van-der-slav 02.02.2020 18:04 # van-der-slav
    мечта любого исполнилась - нихера не делать и получать за это огромные деньги

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