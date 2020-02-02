Алли: "Нам будет не хватать Эриксена"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли признал, что его команде будет не хватать Кристиана Эриксена.

Еще прошлым летом ясно обозначив свое намерение уйти из "Тоттенхэма", в январе Кристиан все-таки вырвался из Северного Лондона и теперь представляет "Интер".



"Шпоры" были вынуждены отпустить 27-летнего датчанина, поскольку от контракта того оставалось лишь шесть месяцев, и Алли считает, что это ощутимая потеря для его команды.



"Он игрок мирового уровня. Я отправил ему грустный смайлик через мессенджер, но, уверен, я еще поговорю с ним".



"Он невероятный игрок. Да, на его будет не хватать, но он решил сделать карьерный шаг в другом направлении".



"Со старта сезона было много спекуляций, и теперь о все-таки ушел. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он замечательный друг и замечательный человек", — сообщил Алли Sky Sports.