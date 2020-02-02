Бин Салман по-прежнему заинтересован в покупке МЮ

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман по-прежнему заинтересован в приобретении "Манчестер Юнайтед", несмотря на свою связь с "Ньюкаслом".

В данный момент суверенный фонд Саудовской Аравии, который является ключевым инструментом инвестирования бин Салмана, продолжает переговоры с Майком Эшли о покупке "Ньюкасла" стоимостью 340 миллионов фунтов.



Как бы ни завершились переговоры по "Ньюкаслу", приоритетной целью бин Салмана остается "Манчестер Юнайтед", за который 18 месяцев назад он предлагал 3.5 млрд. фунтов.



Тогда, полтора года назад, бин Салману было сказано, что клуб с "Олд Траффорд" не продается, однако арабский принц, совокупное состояние семьи которого оценивается в 1 триллион фунтов, уверен, что у всего есть своя цена, утверждает Daily Mirror.



В мае 2005 Глэйзеры приобрели "Юнайтед" за 790 млн. фунтов, поэтому продажа клуба бин Салману позволила бы американскому семейству вернуть свои вложения в многократном размере.