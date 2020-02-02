Гвардиола понимает, что ему нужно выиграть Лигу Чемпионов с "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" считает, что его время в клубе запомнится как неудачное, если он не выиграет Лигу Чемпионов.
В трех своих предыдущих сезонах на "Этихад" Гвардиола завоевал пять трофеев, но все это были трофеи на внутренней арене.
Гвардиолу часто попрекают, что он никак не может выиграть Лигу Чемпионов с момента ухода из "Барселоны", и каталонец отлично понимает, что ему от этого никуда не деться в Манчестере.
"Конечно, о нашем периоде будут судить не по тому, как мы играли, а по завоеванным нами трофеям. Такова правда. Все просто".
"Мы выдающимся образом выступили в прошлом сезоне, но люди все равно говорят: "Вы не выиграли Лигу Чемпионов". Именно так обо мне и будут судить — если мы не выиграем Лигу Чемпионов в мой финальный период здесь, тогда мое время здесь запомнится как неудачное".
"Однако я наслаждаюсь своей работой с игроками, и мои игроки по-прежнему выигрывают много матчей. Когда играешь определенным образом, это помогает завоеванию трофеев. Мы верим, что можем побеждать, играя так. В конце станет видно", — цитирует Гвардиолу Goal.
02.02.2020 16:00
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Лол кинь своим полутра псам кость в виде кала, они все равно схавают это. А летом проси еще пол ярда, чтоб в сл сезоне зацепить и ка тоже, пока лфк сливает его своим молодняком.
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КОРОЛЬ!!!
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