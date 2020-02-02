Моуриньо: "Это не Жозе против Пепа"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо призвал не сводить воскресный матч с "Манчестер Сити" к его противостоянию с Хосепом Гвардиолой.
Тренерское противостояние Моуриньо и Гвардиолы имеет богатую историю. Два специалиста сталкивались лицом к лицу в Эль-Класико, дерби Манчестера, а также в памятных матчах между "Барселоной" и "Интером" в Лиге Чемпионов.
Назначение Моуриньо главным тренером "Тоттенхэма" открывает новую главу этого противостояния, однако в Жозе не хочет акцентировать на этом внимание.
"Лично я больше помню его по тем трем годам, на протяжении которых мы сражались на одной стороне, работая бок о бок в одном клубе".
"Мы работали вместе каждый день на протяжении трех лет. Так что я помню больше, чем люди, которые говорят о нашем противостоянии".
"Конечно, затем были "Барселона" и "Реал", "Интер" и "Барселона" в Лиге Чемпионов, "Сити" и "Юнайтед". Теперь это "Тоттенхэм" и "Сити".
"Повторюсь, это не Жозе против Пепа. Играют клубы, команды, и это будет еще одно противостояние. Новая глава для нас, потому что это первый раз, когда "Тоттенхэм" играет против "Манчестер Сити" во главе с нами двумя".
"Это никогда не было Жозе против Пепа — или Хосепа, раз уж он каталонец. Для меня это матч, который я хочу выиграть, потому что мы нуждаемся в очках. Не более", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
02.02.2020 15:00
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Последние комментарии:
Жозе - не соперник Пепу сегодня.
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Это Жозе против Пера. Всегда было Жозе против Арсена когда ты выигрывал, так почему сегодня должно быть иначе?
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