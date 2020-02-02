Сульшер поделился своими ожиданиями от Игало

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своими ожиданиями от новичка Одиона Игало.

В заключительный день зимнего трансферного окна "красные дьяволы" все же обзавелись заменой для травмированного Маркуса Рэшфорда, арендовав на остаток сезона 30-летнего Игало у "Шанхай Шеньхуа".



Сульшер уверен, что экс-игрок "Уотфорда" будет полезен для "Юнайтед", несмотря на то, что является нападающим иного типа, нежели предпочитают "дьяволы" в последнее время.



"Прямо сейчас Один Игало летит сюда. Мы дадим ему время освоиться".



"В его лице мы получим нападающего, который обладает физической мощью и является бомбардиром, поэтому он многое даст нам".



"Когда ты всю свою жизнь болеешь за "Манчестер Юнайтед" и работаешь ради этого шанса, ты должен быть в восторге, получая его".



"Он стал лучшим бомбардиром на Кубке Африки, и это многое говорит о качествах, которые мы получим".



"Он является нападающим другого типа. Он проверенный бомбардир и физически мощный игрок. Также он позволит нам порой давать передышку Мейсону Гринвуду и Антони Мартиалю в предстоящих матчах", — цитирует Сульшера Daily Mirror.