"Юнайтед" нацелился на Кулибали
"Манчестер Юнайтед" избрал Калиду Кулибали из "Наполи" в качестве своей приоритетной цели на грядущее лето по укреплению линии обороты.
Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер видит в Кулибали идеального партнера для Харри Магуайра по центру обороны.
Клуб с "Олд Траффорд" внимательно следит за Калиду уже 12 месяцев и по окончании сезона будет готов выдвинуть свое предложение в размере около 90 миллионов фунтов.
Правда, на Кулибали также претендуют "Реал", ПСЖ и "Челси", поэтому "Юнайтед" просто обязан квалифицироваться в Лигу Чемпионов на будущий сезон, если рассчитывает выиграть борьбу за 28-летнего сенегальца.
Также сообщается, что самого Кулибали ждет роскошный контракт в Манчестере. Сульшер готов сделать Калиду самым высокооплачиваемым игроком в своей команде.
02.02.2020 13:00
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Последние комментарии:
Президенту Наполи надо было продавать его за 80 млн. Отличная сделка, а деньги можно было сразу реинвестировать в состав.
А сейчас Наполи полыхает. Сезон они доиграют по инерции. Все предыдущие труды разных тренеров перечеркнуты.
Но ох уж эти упертые итальянские патроны...
В одном клубе президент меняет по три - четыре тренера за сезон. В другом объявляют войну команде. Я бы ок, если услышал эту историю 20 лет назад, но не сейчас же.
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Сульшер готов сделать Калиду самым высокооплачиваемым игроком в своей команде
ЭТО БУДЕТ ПИ.ДЕЦ :)))
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Ему 29 лет будет, алё
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