"Юнайтед" нацелился на Кулибали

Калиду Кулибали "Манчестер Юнайтед" избрал Калиду Кулибали из "Наполи" в качестве своей приоритетной цели на грядущее лето по укреплению линии обороты.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер видит в Кулибали идеального партнера для Харри Магуайра по центру обороны.

Клуб с "Олд Траффорд" внимательно следит за Калиду уже 12 месяцев и по окончании сезона будет готов выдвинуть свое предложение в размере около 90 миллионов фунтов.

Правда, на Кулибали также претендуют "Реал", ПСЖ и "Челси", поэтому "Юнайтед" просто обязан квалифицироваться в Лигу Чемпионов на будущий сезон, если рассчитывает выиграть борьбу за 28-летнего сенегальца.

Также сообщается, что самого Кулибали ждет роскошный контракт в Манчестере. Сульшер готов сделать Калиду самым высокооплачиваемым игроком в своей команде.


Метки Кулибали, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 02.02.2020 13:39 # liverpool888
    Президенту Наполи надо было продавать его за 80 млн. Отличная сделка, а деньги можно было сразу реинвестировать в состав.
    А сейчас Наполи полыхает. Сезон они доиграют по инерции. Все предыдущие труды разных тренеров перечеркнуты.
    Но ох уж эти упертые итальянские патроны...
    В одном клубе президент меняет по три - четыре тренера за сезон. В другом объявляют войну команде. Я бы ок, если услышал эту историю 20 лет назад, но не сейчас же.

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  2. chelsiukpro 02.02.2020 13:24 # chelsiukpro
    Сульшер готов сделать Калиду самым высокооплачиваемым игроком в своей команде

    ЭТО БУДЕТ ПИ.ДЕЦ :)))

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  3. mancunia-planet 02.02.2020 13:13 # mancunia-planet
    Ему 29 лет будет, алё

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