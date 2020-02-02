Сульшер оценил дебют Фернандеша за "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер положительно оценил дебют полузащитника Бруну Фернандеша.

Фернандеш лишь на этой неделе присоединился к "красным дьяволам" из "Спортинга" по сделке стоимостью 68 миллионов фунтов, а уже в субботу сыграл все 90 минут матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" (0:0).



25-летний португалец был в меру активен и отметился несколькими дальними ударами, в том числе со штрафных. По мнению Сульшера, дебют Бруну удался.



"Мы заставили Бруну играть с мячом глубже. Думаю, мы контролировали игру в первом тайме. Во втором тайме мы стали угрожать воротам чуть больше. Думаю, работники стадиона должны были подвинуть ворота чуть правее!"



"Бруну — игрок топ-уровня. Это его первый матч. В первом тайме мы разыгрывали мяч внизу, а Бруну — один из тех игроков кто, получая мяч в ноги, хочет, чтобы его партнеры двигались, но этого не происходило".



"Бруну будет первоклассным футболистом. Дайте ему время, и он станет очень хорошим приобретением для нас".



"Мы оттянули его в глубину, чтобы он больше получал мяч, и я думаю, они с Фредом очень хорошо справились. Его манера поведения, его улыбка и все остальное воодушевляют каждого из нас. Он отличный парень, большой профессионал и победитель".



"Сегодня мы мельком увидели его характер, и мы будем видеть это чаще и чаще", — цитирует Сульшера Daily Star.