Анчелотти нацелен на попадание в Лигу Европы

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти уверен, что его команда способна пробиться в Лигу Европы на будущий сезон.

Накануне благодаря голу Тео Уолкотта на последней минуте "ирискам" удалось вырвать победу 2:3 в гостях у "Уотфорда", хотя по ходу матча подопечные Анчелотти уступали два мяча.



Теперь "Эвертон" девятый в таблице Премьер-Лиги, но уступает пятому "Шеффилд Юнайтед" только три очка, и Карло чует близость еврокубков.



"Думаю, мы должны стремиться выше, к попаданию в Лигу Европы на будущий сезон".



"Это может быть очень важно. Я не знаю, способны ли мы на это. Если мы сохраним эту форму, эту концентрацию, тогда, думаю, мы сможем попасть в Лигу Европы — конечно, нам придется сражаться ради этого, но у нас есть такая возможность".



"В данный момент наши дела идут хорошо. Мы не должны быть слишком счастливы или восхищены, однако это важный факт, что нам удалось выиграть такой сложный матч", — цитирует Анчелотти Daily Mail.