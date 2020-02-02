Гвардиола: "Тоттенхэм" выглядит бодро при Моуриньо"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему нравится игра "Тоттенхэма" при Жозе Моуриньо.

После трех побед в трех первых матчах после назначения Моуриньо в ноябре, результаты "шпор" пошли на спад, а в пяти последних матчах чемпионата лондонцы выиграли лишь раз.



Однако в преддверии воскресного выезда на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" Гвардиола похвалил соперника и выразил уверенность, что его команду ждет тяжелый матч.



"Думаю, каждому тренеру нужно время. Я видел матч "Тоттенхэма" против "Ливерпуля", а также их последнюю игру против "Саутгемптона", и их команда выглядит бодро, совсем не вяло".



"У них агрессивная команда, которая может играть по различным схемам. Жозе всегда был бойцом, и против его команд всегда тяжело".



"Мы собираемся как можно лучше подготовиться к матчу и отправимся в Лондон, чтобы добыть хороший результат и приблизиться к попаданию в Лигу Чемпионов на будущий сезон", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.