25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 2 февраля, двумя поединками завершится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — АРСЕНАЛ 17:00 Онлайн-трансляция



Это может показаться удивительным, но "Бернли" имеет равное количество очков с "Арсеналом", причем в двух последних матчах "бордовые" превзошли "Лестер" и "Манчестер Юнайтед", тогда как "канониры" подходят к этому выезду с серией из трех ничейных результатов подряд в Премьер-Лиге. "Арсенал" выиграл все 10 последних встреч с "Бернли" в чемпионате — эта серия длится уже 10 лет.



"Бернли" едва ли задействует своего новичка Джоша Браунхилла. Йоханн Берг Гудмундссон и Эшли Барнс по-прежнему травмированы, но Фил Бардсли залечил спину.



После дисквалификации возвращаются лидеры "Арсенала" Давид Луис и Пьер-Эмерик Обамеянг. К дебюту за свой новый клуб готовы Пабло Мари и Седрик Соареш. Медикам предстоит оценить состояние Сеада Колашинаца, Шкодрана Мустафи и Риса Нелсона.



ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



Тренеры этих команд имеют свою историю противостояний, причем Хосеп Гвардиола побеждал Жозе Моуриньо в половине из 22 последних встреч. "Тоттенхэм" отчаянно стремится приблизиться к топ-4 Премьер-Лиги, тогда как "Манчестер Сити" ищет для себя мотивацию в том, что старается как можно скорее обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон. "Шпоры" не знают побед уже в шести матчах против "горожан" в Премьер-Лиге, последний раз обыгрывая этого соперника на "Уайт Харт Лэйн" в октябре 2016.



"Тоттенхэм" готов бросить в бой своего новичка Стивена Бергвейна. Бен Дэвис, Мусса Сиссоко и Харри Кейн по-прежнему травмированы.



После двух матчей отсутствия возвращается защитник "Сити" Фернандиньо. По слухам, этот выезд может пропустить Эмерик Лапорт. Лерой Сане уже возобновил тренировки, но играть еще не готов. Бенжамен Менди едва ли вернется в срок.