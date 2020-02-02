25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 2 февраля, двумя поединками завершится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БЕРНЛИ — АРСЕНАЛ 17:00 Онлайн-трансляция
Это может показаться удивительным, но "Бернли" имеет равное количество очков с "Арсеналом", причем в двух последних матчах "бордовые" превзошли "Лестер" и "Манчестер Юнайтед", тогда как "канониры" подходят к этому выезду с серией из трех ничейных результатов подряд в Премьер-Лиге. "Арсенал" выиграл все 10 последних встреч с "Бернли" в чемпионате — эта серия длится уже 10 лет.
"Бернли" едва ли задействует своего новичка Джоша Браунхилла. Йоханн Берг Гудмундссон и Эшли Барнс по-прежнему травмированы, но Фил Бардсли залечил спину.
После дисквалификации возвращаются лидеры "Арсенала" Давид Луис и Пьер-Эмерик Обамеянг. К дебюту за свой новый клуб готовы Пабло Мари и Седрик Соареш. Медикам предстоит оценить состояние Сеада Колашинаца, Шкодрана Мустафи и Риса Нелсона.
ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция
Тренеры этих команд имеют свою историю противостояний, причем Хосеп Гвардиола побеждал Жозе Моуриньо в половине из 22 последних встреч. "Тоттенхэм" отчаянно стремится приблизиться к топ-4 Премьер-Лиги, тогда как "Манчестер Сити" ищет для себя мотивацию в том, что старается как можно скорее обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон. "Шпоры" не знают побед уже в шести матчах против "горожан" в Премьер-Лиге, последний раз обыгрывая этого соперника на "Уайт Харт Лэйн" в октябре 2016.
"Тоттенхэм" готов бросить в бой своего новичка Стивена Бергвейна. Бен Дэвис, Мусса Сиссоко и Харри Кейн по-прежнему травмированы.
После двух матчей отсутствия возвращается защитник "Сити" Фернандиньо. По слухам, этот выезд может пропустить Эмерик Лапорт. Лерой Сане уже возобновил тренировки, но играть еще не готов. Бенжамен Менди едва ли вернется в срок.
02.02.2020 09:00
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Последние комментарии:
Посоветуйте РПГ с видом сверху типо Титан Квеста. Чтобы там не отрядом из 10 гномов управлять, как в Dragon age, а одним героем.
Ещё можно пошаговую стратежку типо disciples 2.
Или какую нибудь игру про пиратов аля Корсары( ахуенные игры были)
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https://www.youtube.com/watch?v=ZE-GjQy-PLc
Как же повезло МЮ и Арсеналу иметь такого форварда в свое время, эхх ностальгия
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Liverpool have not lost a game in the league for 394 days.
They have lost one league game in the past 636 days, a 12mm defeat at the Etihad Stadium just over a year ago.
This was their 16th successive league victory home and away
Reds have collected 100 points from the last 102 available.
ГЕГЕМОНЫ? ИМПЕРАТОРЫ? КНЯЗИ?
Просто Ливерпуль.
(ответить)
Наконец-то 2 недели отдыха топарям. + Мане вернется и матч года с Атлетико. Если пройдем мадридцев - можно все силы бросать на вторую ЛЧ подряд. У пенсов тузаны рванут на Альфа Центавра, если Ливерпуль за 2 года выиграет 2 ЛЧ + АПЛ с миничашками всякими. Просто династия
(ответить)
У Обамы была дисквалификация на 3 матча за прямую красную, а у Луиса что один матч???
(ответить)
БРУНА ФИРНАНДЕШ против "Вулверхэмптона":
0 голов
0 ассистов
1 ЖК
77% точности передач
0 ключевых пасов
0 кроссов
0 успешных обводок
26 потерь мяча
4 из 12 выигранных единоборств
3 раза был обыгран соперником
60 лимонов, спущенных в унитаз
Топовая покупка от скамо6лядей.
(ответить)
Mane is injured.
Milner is injured.
Lovren was injured.
Keita was injured.
Matip was injured.
Fabinho was injured.
Alisson was injured.
Shaqiri was injured.
Gomez was injured.
Anyone giving Man City excuses is in denial of the greatness of this Liverpool team.
(ответить)
Последняя серия Южного парка просто акуенна!
Это возвращение к истокам!
Классический ЮП!
Так и проходили новогодние праздники в Казахлэнде!
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КОРОЛИ!!!
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