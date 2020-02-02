Сульшер: "Игроки совершенно без сил"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда уходит на зимние каникулы в самый подходящий момент.
Безголевая ничью против "Вулверхэмптона" в субботу стала для "красных дьяволов" их 21-м матчем за 69 последних дней. Вялость своей команды Сульшер объясняет именно усталостью, поэтому Оле Гуннар рад, что впереди у "Юнайтед" 16 дней отдыха.
"Мы провели так много матчей за последние два месяца — игроки совершенно без сил, их энергетические уровни исчерпаны, и им нужен перерыв".
"Я не думаю, что дело в уверенности. Мы едва выиграли 6:0 в кубке, мы победили "Манчестер Сити" три дня назад. Дело в энергии. У "Вулверхэмптона" было 10 дней, чтобы отдохнуть и подготовиться к этому матчу. Мы же за это время провели два матча: один — на тяжелом поле "Прентон Парк", а другим стала эмоциональная игра с "Сити".
"Сегодня мы снова доминировали в игре, владели мячом 65 процентов времени, но, к сожалению, мы создали не слишком много больших моментов, и нам немного не хватало этой искры, что естественно, ведь мы завершаем серию из 18 матчей за два месяца".
"Порой мы можем выглядеть невыразительно, но мы все равно владели мячом 65 процентов времени, так что дело не в уверенности, а в энергии. Перерыв поможет нам восстановить энергию, лучше завершать свои моменты и больше двигаться. Мы предвкушаем заключительные месяцы сезона", — сообщил Сульшер Sky Sports.
02.02.2020 08:00
Просмотров: 1813
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
И ты тоже нахуй пошел
(ответить)
Перерыв очень кстати, все на Бали
(ответить)
Оле держится молодцом. А бывшие игроки клуба по делу критикуют трансферную политику клуба. Вместо того чтобы всё лето усиливать команду они занимались насущными проблемами - контракт Де Хеа, уход Лукаку, уход Санчеса и возможный уход Погба.
Что в итоге? На это было потрачено очень много ресурсов, а Погба, которого они так и не отпустили, который месяц лечится.
Даже сейчас Невилл прав - у них был месяц на покупку нападающего вместо травмированного Рэшфорда, а они в последний день выписывают себе Играло с Китая. Разве это есть оптимальный вариант? В итоге трое купленных игроков с лета (Магуайр, Биссака и Джеймс) усилили коллектив, но они всё равно вошли в сезон недокомплектованными. Я не удивлюсь, если Вудворд действительно провернур трюк как Ливерпуль с Кенни Далглишем - в конце сезона Оле спровадят с благодарностями, а в команду пригласят топового специалиста, тут сразу на уме Почетино.
(ответить)
5 Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед 25 35
игроки совершенно без сил, их энергетические уровни исчерпаны, и им нужен перерыв
(ответить)
бедолаги
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий