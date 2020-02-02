"Челси" отказался от возможности арендовать Рондона

В заключительный день зимнего трансферного окна "Челси" отказался от возможности взять в аренду нападающего "Далянь Ифан" Саломона Рондона.

Напомним, в январе "синие" до последнего искали нападающего, а Оливье Жиру до последнего надеялся, что ему будет позволено покинуть "Стэмфорд Бридж". Ни того, ни другого не случилось, что сильно расстроило главного тренера Фрэнка Лэмпарда.



По информации The Sun, в последний момент лондонскому клубу был предложен Рондон, который в прошлом сезоне, выступая за "Ньюкасл" на правах аренды из "Вест Бромвича", забил 11 голов и отдал семь результативных передач.



Однако руководство "Челси" решило, что 30-летний венесуэлец, отличившийся пять раз в 11 матчах китайской Суперлиги, не сделает команду Лэмпарда сильнее, хотя речь шла только про аренду, а не постоянный трансфер.