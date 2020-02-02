Клопп поражен беспроигрышной серией "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что он поражен феноменальной беспроигрышной серией своей команды в Премьер-Лиге.
Разгромив в субботу "Саутгемптон" со счетом 4:0, теперь "красные" могут похвастать тем, что набрали 100 очков из 102 последних в Премьер-Лиге.
Клопп не знает, как относиться к этой беспроигрышной серии из 42 матчей, потому что прежде никогда не видел ничего подобного.
"Я никогда не видел такого! Если бы я наблюдал со стороны, я бы задавал те же вопросы. Я лишь могу сказать, что не чувствую этого. Это не так, что я ощущаю себя все сильнее и сильнее с каждой победой. Это не так".
"Это просто одно огромное празднование — иногда больше, иногда меньше — затем облечение, успокоение и снова в бой".
"Не имею понятия, как я должен это ощущать. У меня нет чувства, что мы близки к чему-то особенному".
"Столь многие вещи могут случиться в футболе, и мы должны использовать навыки и характер парней, а также мощь этого клуба и этого стадиона, чтобы выполнять свой долг — выигрывать футбольные матчи".
"Мы не идеальны и даже не близки. Но нам все равно, если мы не идеальны. Мы просто должны стараться как можно лучше применять свои навыки. Парни достаточно давно и достаточно неплохо это делают, и поэтому мы показываем такие результаты", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
02.02.2020 06:00
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Последние комментарии:
Наблюдая за его работой все эти года - я реально осозна что значит, работа над ошибками. Человек, который из-за дня в день совершенствуется. Сколько он ошибок совершал, и на всех учился. В итоге создал механизм который работает каждый уикедн. Респект юре
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Юрген Клопп о разнице первого и второго тайма, игре Алиссона, стабильности и рекордах. Ливерпуль дома разгромил Саутгемптон (4:0), голы забили Алекс Окслейд-Чемберлен, Джордан Хендерсон и дважды Мохаммед Салах. Вашему вниманию послематчевые комментарии Юргена Клоппа. О разнице между двумя таймами и реализации в контратаках В первую очередь, должен сказать, что Саутгемптон – потрясающая команда. Я уже немало лет в футболе, но никогда не видел такой трансформации по ходу сезона. Когда я видел их домашний матч с Челси несколько месяцев назад, то был очень обеспокоен. Выдающаяся трансформация. Их структура игры создаёт тебе проблемы, если ты действуешь неправильно – как мы в первом тайме. Они хорошо защищаются и проводят классные контратаки. Полузащита и вингеры хорошо поддерживают Ингса и Лонга. Мы много теряли мяч в первом тайме и из-за этого допускали моменты у своих ворот. Нам нужно было сделать несколько изменений. Первое – это больше вовлекать в игру Фабиньо. Мы стали чаще переключать игру с фланга на фланг через Фабиньо. Конечно, у Саутгемптона был момент, где они требовали пенальти – я ещё не пересматривал этот эпизод – мы ответили контратакой, и Алекс забил потрясающий гол. Но и до гола второй тайм нравился мне больше первого. Мы стали действовать спокойнее, использовать Фабиньо и остальных игроков центра поля, а также крайних защитников. Мы просто стали играть лучше и победили. Характер и отношение игроков к делу помогли нам выиграть. На отдельных отрезках матча казалось, что мы можем поскользнуться на банановой кожуре – хотя Саутгемптон слишком хорош, чтобы сравнивать его с банановой кожурой – но наверняка со стороны порой казалось, что сегодня-то Ливерпуль и потеряет очки. Самое странное даже не крупный счёт на табло, а то, что и Саутгемптон мог победить. Это ещё раз говорит о том, насколько трудный был поединок. Так что мы довольны итогом матча. О том, что отрыв лидера в 22 очка стал самым большим в истории Премьер-лиги Да, это так. Сегодняшний матч ещё раз показал, с какими трудными оппонентами нам приходится сталкиваться. Никто не выходит против нас просто так, все хотят укусить фаворита. Это нормально. Так что нам нужно в каждой игре отдавать всего себя. Парни это делают, поэтому у нас и есть такой отрыв. Мы стремились набрать после этого тура 73 очка, а не иметь преимущество в 22. Мы смотрим на свой результат. О другой статистике, которую творит Ливерпуль Мы на неё не смотрим, честно. Мы проиграли Манчестер Сити, когда всё решили 11 миллиметров. Кто знает, какие цифры были бы сейчас, если бы тогда мы не уступили. Я вам честно говорю, мы не ощущаем всю эту статистику. Об игре Алиссона У Саутгемптона сегодня было много моментов. Я понятия не имею, как Алиссон всё это делает. После эпизода постоянно кажется, что завершение от нападающего было не очень, но это просто Алиссон хорошо занимает позицию. О том, видел ли он когда-либо такую стабильную команду Честно, нет. Я бы на вашем месте тоже задавался таким вопросом. Могу лишь сказать, что изнутри это так не чувствуется. Я не ощущаю, что с каждой победой становлюсь всё сильнее и сильнее. Празднование победы, отдых, подготовка к следующему матчу – и так каждый раз. Сейчас у парней будет неделя, чтобы куда-нибудь съездить и вернуться свежими и отдохнувшими. А потом мы будем готовиться к Норвичу.
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Самые длинные беспроигрышные серии в Европе
104 матча без поражений: "Стяуа" (1986-1989) ...
88: "Линкольн" (2009-2014) ...
63: "Шериф" (2006-2008) ...
63: "Селтик" (1915-1917) ...
61: "Левадия" (2008-2009) ...
60: "Юнион" Сен-Жиль (1933-1935) ...
59: "Ширак" (1993-1995), "Пюник" (2002-2004) ...
58: "Милан" (1991-1993)
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Хуйня это все,я в Counter-Strike с читом aimbot неделю всех пиздил...пока не забанили
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