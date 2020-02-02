Клопп поражен беспроигрышной серией "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что он поражен феноменальной беспроигрышной серией своей команды в Премьер-Лиге.

Разгромив в субботу "Саутгемптон" со счетом 4:0, теперь "красные" могут похвастать тем, что набрали 100 очков из 102 последних в Премьер-Лиге.



Клопп не знает, как относиться к этой беспроигрышной серии из 42 матчей, потому что прежде никогда не видел ничего подобного.



"Я никогда не видел такого! Если бы я наблюдал со стороны, я бы задавал те же вопросы. Я лишь могу сказать, что не чувствую этого. Это не так, что я ощущаю себя все сильнее и сильнее с каждой победой. Это не так".



"Это просто одно огромное празднование — иногда больше, иногда меньше — затем облечение, успокоение и снова в бой".



"Не имею понятия, как я должен это ощущать. У меня нет чувства, что мы близки к чему-то особенному".



"Столь многие вещи могут случиться в футболе, и мы должны использовать навыки и характер парней, а также мощь этого клуба и этого стадиона, чтобы выполнять свой долг — выигрывать футбольные матчи".



"Мы не идеальны и даже не близки. Но нам все равно, если мы не идеальны. Мы просто должны стараться как можно лучше применять свои навыки. Парни достаточно давно и достаточно неплохо это делают, и поэтому мы показываем такие результаты", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.