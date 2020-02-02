Невилл раскритиковал "Юнайтед" за трансфер Игало

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" за трансфер Одиона Игало.

Напомним, в заключительный день зимнего трансферного окна "красные дьяволы" все-таки обзавелись нападающим на замену травмированному Маркусу Рэшфорду, арендовав на шесть месяцев Одиона Игало из "Шанхай Шеньхуа".



Невилл не имеет ничего против 30-летнего нигерийца, но видит в этом переходе свидетельство того, что "Юнайтед" плох в выстраивании своих планов по работе на трансферном рынке — о том, что "дьяволам" потребуется нападающий, стало известно еще в прошлом сезоне.



"Им просто требовалось еще одно тело в этой зоне, ведь Рэшфорд проведет вне игры еще пару месяцев".



"Однако, к сожалению, я все равно не могу защищать их в этой ситуации. Пару недель назад Ромелу признался, что сказал своему клубу о намерении уйти еще в феврале или марте".



"Это оставляло им девять месяцев на маневр, чтобы обзавестись нападающим на долгосрочную перспективу. Тем не менее, все закончилось тем, что они судорожно искали игрока в заключительный день окна".



"Возможно, этот парень и будет успешен. Возможно, он придет, освоится и забьет несколько голов, принеся пользу клубу".



"Но тот факт, что клуб оказался в этом положении, много месяцев зная об уходе Санчеса и Лукаку, говорит нам о том, что в данный момент времени "Манчестер Юнайтед" плохо ориентируется на трансферном рынке", — сообщил Невилл в эфире.