Клопп: "Победили "Саутгемптон" благодаря настрою и характеру"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил настрой и характер своей команды в победном матче против "Саутгемптона".

В первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" "святые" показали себя крепким орешком, дисциплинированно обороняясь и колко контратакуя.



Однако "красные" продолжили стараться и благодаря четырем голам во втором тайме одержали победу 4:0. Несмотря на столь крупный счет, "Саутгемптону" удалось произвести впечатление на Клоппа. Еще больше Юрген впечатлен своими игроками.



"Саутгемптон" — это невероятно сложный соперник. Они приехали сюда не для вечеринки. Они хотели навредить нам, победить нас, а мы хотели выложиться изо всех сил на поле, чтобы получить от этого матча очко или три".



"Парни сделали это, и именно поэтому мы там, где находимся. Мы ничего не считаем само собой разумеющимся, ни на секунду".



"Настрой и характер парней сделали возможной победу в этом матче. "Саутгемптон" не просто казался банановой кожурой, а вполне мог стать таковой для нас".



"Парни потрудились сенсационным образом. Каждый сыграл на пределе и даже больше. Мы не хотели иметь 22 очка преимущества сегодня, мы хотели иметь иметь 73 набранных очка", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.