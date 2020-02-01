Виллиан близок к сделке с "Барселоной"

Виллиан Вингер "Челси" Виллиан близок к сделке с "Барселоной", куда он собирается перейти свободным агентом в конце сезона.

Ранее в нынешнем сезоне Виллиан неоднократно говорил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж", однако переговоры о продлении истекающего через пять месяцев контракта не увенчались успехом.

Как утверждает Marca, теперь 31-летний бразилец хочет сменить обстановку. Этим надеется воспользоваться "Барселона", которая имеет давний интерес к Виллиану.

По информации издания, представители Виллиана провели несколько встреч с "Барселоной" и сейчас находятся на пороге сделки. В "Челси" уже знают, что уход опытного вингера неминуем.


Метки Барселона, Виллиан, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 01.02.2020 22:31 # acceptodessa
    было бы здорово, если бы ушел. реально чувак тянет этот синий мешок с говном всю дорогу.

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  2. thegodfather 01.02.2020 22:04 # thegodfather
    вцелом похуй)

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