Вингер "Челси" Виллиан близок к сделке с "Барселоной", куда он собирается перейти свободным агентом в конце сезона.

Ранее в нынешнем сезоне Виллиан неоднократно говорил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж", однако переговоры о продлении истекающего через пять месяцев контракта не увенчались успехом.



Как утверждает Marca, теперь 31-летний бразилец хочет сменить обстановку. Этим надеется воспользоваться "Барселона", которая имеет давний интерес к Виллиану.



По информации издания, представители Виллиана провели несколько встреч с "Барселоной" и сейчас находятся на пороге сделки. В "Челси" уже знают, что уход опытного вингера неминуем.