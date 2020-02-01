Лэмпард объяснил, почему выбрал Кабальеро, а не Кепу

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил свое решение доверить место в воротах Вилли Кабальеро на матч против "Лестера" (2:2).

После серии неудачных матчей в исполнении Кепы Аррисабалаги, Лэмпард все-таки решился усадить самого дорого голкипера мира в запас.



Во время выезда к "Лестеру" в субботу Лэмпарду доверил защищать ворота 38-летнему Кабальеро, и хотя тот сыграл невыразительно в эпизоде с голом Бена Чилуэлла, неосмотрительно покинув свои владения, Фрэнк остался доволен игрой ветерана.



"Нет, на мой взгляд, он не виноват в пропущенном голе. Пошла передача с фланга и передача неточная, и он отправился за мячом. Когда он понял, что не доберется до мяча, он стал возвращаться в ворота. Проблема была в том, как мы оборонялись в своей штрафной — кто-нибудь должен был держать Чилуэлла крепче".



"В случае с голом Харви Барнсли был рикошет, поэтому он особо ничего не мог поделать в обоих случаях".



"Я принимаю решения каждую неделю и каждый день. Такие решения не бывают простыми. В случае с голкиперами ты бываешь более терпелив, потому что кому-то одному положено быть первым номером".



"Однако это еще ничего не значит. Мы должны быть конкурентоспособны. Вилли хорошо тренируется и хорошо играет, как это было против "Халла" (в Кубке Англии) на прошлой неделе, поэтому я решил довериться ему", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.