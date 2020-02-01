"Ливерпуль" забил четыре безответных гола "Саутгемптону"
"Ливерпуль" сокрушил "Саутгемптон", все свои голы забив во втором тайме — 4:0.
Относительно победы над "Вест Хэмом" в отложенном матче в минувшую среду главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял лишь одного игрока, выпустив Фабиньо вместо Дивока Ориги.
В стартовый состав "святых" вернулись Ян Беднарек, Мусса Дженепо, Ориоль Ромеу и Данни Ингс, заменив ушедшего в "Арсенал" Седрика Соареса, Янника Вестергора, Стюарта Армстронга и Майкла Обафеми.
Игра пошла по предсказуемому сценарию: одни атаковали, другие оборонялись. Однако нужно отдать должное гостям, которые очень уверенно выдерживали это давление.
Первое подобие опасного момента возникло на 20-й минуте, когда Мохамед Салах подхватил отскочивший от Алекса Окслейд-Чемберлена мяч в штрафной и пробил с рикошетом — немного мимо!
Постепенно давление "Ливерпуля" стало обретать форму. Наносил удар Джорджиньо Вейналдум из пределов штрафной, затем Окслейд-Чемберлен при помощи рикошета пытался поразить верхний угол ворот, но оба раза голкипер гостей Алекс Маккарти сыграл надежно.
По-настоящему горячо было на 31-й минуте, когда Маккарти пришлось попотеть, чтобы отразить удар пяткой Виргила Ван Дейка и добивание в исполнении Роберто Фирмино.
А вот концовка матча осталась за "Саутгемптоном". Если удар Данни Ингса был заблокирован, то после выстрелов Шейна Лонга и Пьер-Эмиля Хейбьерга пришлось вступать в игру Алиссону.
Второй тайм начался с того, что Ингс запнулся о ногу Фабиньо в чужой штрафной, но рефери не увидел повода для пенальти. "Ливерпуль" немедленно провел ответную атакую, и Окслейд-Чемберлен бильярдным ударом с линии штрафной закатил мяч в ворота — 1:0.
Вскоре Салах отметился отмененным из-за офсайда голом, а на 60-й минуте счет все-таки был удвоен "красными". Роберто Фирмино сделал обратную передачу в штрафной на Джордана Хендерсона, который принял мяч и вторым касанием расстрелял ворота — 2:0.
После второго гола хозяева дышалось уже гораздо свободнее, а вот "святые" приуныли и на 72-й минуте пропустили еще раз. Хендерсон с правого фланга вырезал передачу на открывание в штрафную Салаха, который в касание поразил ближний угол ворот — 3:0.
В остатке матча на поле был виден только "Ливерпуль". "Красные" создали еще несколько моментов, и на последней минуте основного времени в четвертый раз огорчили Маккарти. Фирмино выцарапал мяч в штрафной и коротким пасом вывел на удар Салаха, который при помощи защитника отправил снаряд в ворота — 4:0.
"Саутгемптон" весьма обнадеживающим образом провел первый тайм — надежно в обороне и довольно остро огрызаясь. Однако сохранить такой уровень игры на второй тайм "святые" не смогли, и "Ливерпуль" оформил яркую победу.
"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче
01.02.2020 19:55
Просмотров: 1252
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
какой то странный чемпионат. победитель давно известен, те, кто хотят попасть в лч на след год мнут сиськи который тур подряд, команды, которые тотально провалили старт сезона, могут уже и на большее замахнуться, а Анчелотти привел никакой Эвертон к 3 очкам до блистающего Шеффилда за месяц
(ответить)
Эх Клопп, надо признать хорошую команду построил
(ответить)
Даже не хочется обсуждать игру. Думаю если бы пропустили первыми, все равно дожали бы соперника.
Когда-то ведь и Ливерпулю страшно не везло, все возвращается.
(ответить)
Шеффилд уже на 5-м, волки тоже не отстают, ой как збс))
(ответить)
Всё, теперь колбасня переключится на их любимый МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД!
(ответить)
легчайшее п1
(ответить)
Минамино надо включать здоровый эгоизм.Скромность украшает - но не на футбольном поле.
(ответить)
Манибол в действии.
Столько критиковали FSG. Куда эти тупые янки лезут в футбол?
Red Sox чемпиками сделали. А теперь похоже и Ливерпуль.)
(ответить)
АМ если будет играть как с Реалом, можем сразу выходить в 1/4 финал, ибо чистая порка ждет их на Энфилде
(ответить)
Саут-единственная(+ возможно волки) команда в этом сезоне, которая дала конкурентный матч сильнейшей команде в истории АПЛ. Первый тайм был очень напряженным, во 2-м соперник устал и ожидаемо пропустил. Рекорд пенсомразей пал, на очереди рекорд покерят и голубой помойки.
(ответить)
по традиции..
73 Великий Ливерпуль
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51 Пососите
50
49 Лестер
48
47
46
45
44
43
42
41 Членсощолсбери
40
39
38
37
36 Шеффилд Юнайтед
середняков типа памойка унайтед перечислять не вижу смысла ахахаха
С победой посоны!
(ответить)
С очередной изи-победой, красная братва!
(ответить)
Пенсы и прочие, вам надо соси сосяо...
(ответить)
Points required for Liverpool to be champions: 21
Games remaining: 13
Points from previous 13 games: 39
Date last 13 game run where LFC took <21 points ended: 08/04/17
Softest route to target: W5 D6 L2
Скаузеры, не стоит радоваться раньше времени. Сейчас Ливерпуль 13 матчей подряд проиграет, Прое6алси 13 выиграет и Прое6алси чемпик с Великолепным Ломбардом!!!
(ответить)
АНБИТЕН БЛЯТЬ
ВПЕРЕД БЛЯТЬ ЗА АНБИТЕНОМ
(ответить)
Порой удивляет уверенность ЛФК, с которой команда откладывает решение исхода на второй тайм, а ведь святые имели неплохие шансы. В первой половине встречи понравилась игра Алиссона и Ван Дейка, во второй отлично отыграл Гомес. Вейналдум и Арнольд могут лучше в целом. При включении скоростей, серьёзно включилась уже вся группа атаки и сделала результат. Фирмино и Хендо на уровне, Салах реально прибавляет от матча к матчу.
(ответить)
отличный матч, легчайшая победа, все молодцы.
Салах красавчик, продолжает ссать на бестолковки тупым когбасойдам!
Фирмино машина.
(ответить)
Тяжеловатый 1 тайм, но во 2м сотон на миг потерял концентрацию, за что и был наказан, дальше игра вскрылась и стало полегче.
Многовато ошибок было для ливерпуля, но хорошо что все обошлось.
Отличная и заслуженная победа, здорово, что запасные набирают форму.
Надо ребятам спокойно провести перерыв и вернутся отдохнувшими и свежими.
Клопп топ.
(ответить)
Спасибо ЛеБрону, Генри и Клоппу за такую команду
(ответить)
Кста, Шеффилд на 11 голов меньше, чем Челси пропустил, та-дам.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий