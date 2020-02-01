"Ливерпуль" забил четыре безответных гола "Саутгемптону"

"Ливерпуль" сокрушил "Саутгемптон", все свои голы забив во втором тайме — 4:0.

Относительно победы над "Вест Хэмом" в отложенном матче в минувшую среду главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял лишь одного игрока, выпустив Фабиньо вместо Дивока Ориги.



В стартовый состав "святых" вернулись Ян Беднарек, Мусса Дженепо, Ориоль Ромеу и Данни Ингс, заменив ушедшего в "Арсенал" Седрика Соареса, Янника Вестергора, Стюарта Армстронга и Майкла Обафеми.



Игра пошла по предсказуемому сценарию: одни атаковали, другие оборонялись. Однако нужно отдать должное гостям, которые очень уверенно выдерживали это давление.



Первое подобие опасного момента возникло на 20-й минуте, когда Мохамед Салах подхватил отскочивший от Алекса Окслейд-Чемберлена мяч в штрафной и пробил с рикошетом — немного мимо!



Постепенно давление "Ливерпуля" стало обретать форму. Наносил удар Джорджиньо Вейналдум из пределов штрафной, затем Окслейд-Чемберлен при помощи рикошета пытался поразить верхний угол ворот, но оба раза голкипер гостей Алекс Маккарти сыграл надежно.



По-настоящему горячо было на 31-й минуте, когда Маккарти пришлось попотеть, чтобы отразить удар пяткой Виргила Ван Дейка и добивание в исполнении Роберто Фирмино.



А вот концовка матча осталась за "Саутгемптоном". Если удар Данни Ингса был заблокирован, то после выстрелов Шейна Лонга и Пьер-Эмиля Хейбьерга пришлось вступать в игру Алиссону.



Второй тайм начался с того, что Ингс запнулся о ногу Фабиньо в чужой штрафной, но рефери не увидел повода для пенальти. "Ливерпуль" немедленно провел ответную атакую, и Окслейд-Чемберлен бильярдным ударом с линии штрафной закатил мяч в ворота — 1:0.



Вскоре Салах отметился отмененным из-за офсайда голом, а на 60-й минуте счет все-таки был удвоен "красными". Роберто Фирмино сделал обратную передачу в штрафной на Джордана Хендерсона, который принял мяч и вторым касанием расстрелял ворота — 2:0.



После второго гола хозяева дышалось уже гораздо свободнее, а вот "святые" приуныли и на 72-й минуте пропустили еще раз. Хендерсон с правого фланга вырезал передачу на открывание в штрафную Салаха, который в касание поразил ближний угол ворот — 3:0.



В остатке матча на поле был виден только "Ливерпуль". "Красные" создали еще несколько моментов, и на последней минуте основного времени в четвертый раз огорчили Маккарти. Фирмино выцарапал мяч в штрафной и коротким пасом вывел на удар Салаха, который при помощи защитника отправил снаряд в ворота — 4:0.



"Саутгемптон" весьма обнадеживающим образом провел первый тайм — надежно в обороне и довольно остро огрызаясь. Однако сохранить такой уровень игры на второй тайм "святые" не смогли, и "Ливерпуль" оформил яркую победу.



"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче