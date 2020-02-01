Сезон завершен для Джека Уилшира
Полузащитник "Вес Хэма" Джек Уилшир уже не сыграет в этом сезоне после операции на грыже.
В своем втором сезоне у "молотобойцев" после перехода из родного "Арсенала" свободным агентом Уилшир отметился только двумя появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.
Последний раз Уилшир выходил на поле еще 19 октября. Снова сыграть в футбол 28-летний англичанин сможет еще не скоро — The Sun ожидает, что Джек вернется только в следующем сезоне после перенесенной операции.
"Смейтесь надо мной, но помните, что я человеческое создание, которое лишь хочет надеть свои бутсы и играть в футбол. Единственное, что в данный момент мой организм не позволяет мне делать это. Мне больно, но я вернусь", — сообщил Уилшир в инстаграме.
Добавим, что после окончания этого сезона у Уилшира останется еще целый год по контракту, по которому он получает 100 тысяч фунтов в неделю.
01.02.2020 19:00
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Последние комментарии:
Надо былр все таки не перегружать парня и ему тоже быть поспокойнее
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фу бля
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А на пике давал пососать герарду, лемпарду, и жене одного местного казаха
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каким надо быть вы6лядком, чтобы фоткать и выкладывать свои муды со шрамами в интернет
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Вот так и постарел Джеки ((
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Эх мое детство. Эх стекляшка
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