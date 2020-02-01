Сезон завершен для Джека Уилшира

Джек Уилшир Полузащитник "Вес Хэма" Джек Уилшир уже не сыграет в этом сезоне после операции на грыже.

В своем втором сезоне у "молотобойцев" после перехода из родного "Арсенала" свободным агентом Уилшир отметился только двумя появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.

Последний раз Уилшир выходил на поле еще 19 октября. Снова сыграть в футбол 28-летний англичанин сможет еще не скоро — The Sun ожидает, что Джек вернется только в следующем сезоне после перенесенной операции.

"Смейтесь надо мной, но помните, что я человеческое создание, которое лишь хочет надеть свои бутсы и играть в футбол. Единственное, что в данный момент мой организм не позволяет мне делать это. Мне больно, но я вернусь", — сообщил Уилшир в инстаграме.

Добавим, что после окончания этого сезона у Уилшира останется еще целый год по контракту, по которому он получает 100 тысяч фунтов в неделю.

Фото из инстаграма Джека Уилшира


Метки Вест Хэм, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 724

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Последние комментарии:




  1. xah 01.02.2020 20:09 # xah
    Надо былр все таки не перегружать парня и ему тоже быть поспокойнее

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  2. januzaj00 01.02.2020 19:51 # januzaj00
    фу бля

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  3. mihajlo-fan 01.02.2020 19:29 # mihajlo-fan
    А на пике давал пососать герарду, лемпарду, и жене одного местного казаха

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  4. coon4 01.02.2020 19:29 # coon4
    каким надо быть вы6лядком, чтобы фоткать и выкладывать свои муды со шрамами в интернет

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  5. kanoniru-poker 01.02.2020 19:14 # kanoniru-poker
    Вот так и постарел Джеки ((

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  6. xah 01.02.2020 19:03 # xah
    Эх мое детство. Эх стекляшка

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