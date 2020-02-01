Сезон завершен для Джека Уилшира

Полузащитник "Вес Хэма" Джек Уилшир уже не сыграет в этом сезоне после операции на грыже.

В своем втором сезоне у "молотобойцев" после перехода из родного "Арсенала" свободным агентом Уилшир отметился только двумя появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Последний раз Уилшир выходил на поле еще 19 октября. Снова сыграть в футбол 28-летний англичанин сможет еще не скоро — The Sun ожидает, что Джек вернется только в следующем сезоне после перенесенной операции.



"Смейтесь надо мной, но помните, что я человеческое создание, которое лишь хочет надеть свои бутсы и играть в футбол. Единственное, что в данный момент мой организм не позволяет мне делать это. Мне больно, но я вернусь", — сообщил Уилшир в инстаграме.



Добавим, что после окончания этого сезона у Уилшира останется еще целый год по контракту, по которому он получает 100 тысяч фунтов в неделю.



