Сульшер признал, что покупка Фернандеша сократила его бюджет на лето

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что покупка Бруну Фернандеша "съела" часть его трансферного бюджета на грядущее лето.

Еще несколько дней назад казалось, что "красные дьяволы" могут завершить зимнее трансферное окно без новичков, однако на этой неделе клуб с "Олд Траффорд" все же оформил приобретение Фернандеша у "Спортинга" стоимостью 68 миллионов фунтов, включая бонусы, и одолжил у "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало.



К покупке Фернандеша Сульшера подтолкнули травмы Скотта Мактоминея и Поля Погба — без этих травм у "Юнайтед" осталось бы больше денег на летние трансферы, и Оле Гуннар этого не отрицает.



"Повлияет ли покупка Фернандеша на трансферный бюджет "Юнайтед" на лето? Конечно, повлияет".



"Конечно, приобретения и сопутствующие расходы будут влиять на твой бюджет", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.